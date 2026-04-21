Новости
Опубликовано 21 апреля 2026, 10:10
1 мин.

Фестиваль «Мото Драйв» пройдет на автодроме «Игора Драйв» 6 и 7 июня

В Ленинградской области 6 и 7 июня пройдет фестиваль «Мото Драйв». Мероприятие состоится на автодроме «Игора Драйв». Праздник для всей семьи объединит мотоспорт, драйв и музыку. В рамках одного уик-энда пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам, этап чемпионата и Первенства России по мотокроссу и мотоджимхане, сообщает пресс-служба «Игора Драйв».
© Пресс-служба «Игора Драйв»
Алексей Морозов

Для зрителей выступят несколько команд стантрайдеров, а звезда российского мотофристайла Алексей Колесников покажет уникальный трюк — обратное сальто на мотовездеходе.

Экстремальное спортивное шоу Freeride Engine представит стантрайдинг на мотоциклах и квадроциклах, синхронные элементы и прыжки через огненные кольца. Ведущим мотошоу FMX 13 станет битбоксер Вахтанг Каландадзе.

В выставочной зоне «Автокультура» будут представлены редкие экземпляры мототехники. Для юных гостей организуют джимхану на беговелах, аквагрим, глиттер-станцию, мастер-классы по созданию банданы и байкерского браслета, а также автосимулятор и возможность сделать собственный гоночный номер.

Музыкальная программа включает выступления кавер-групп и диджеев, а завершат каждый день фестиваля концерты молодых российских исполнителей (их имена пока держатся в секрете).

Владельцы мотоциклов смогут воспользоваться специальной парковкой слева от главного въезда на автодром, отметили в пресс-службе «Игора Драйв».

Источник:Пресс-служба «Игора Драйв»
Автор:Алексей Морозов
Теги:
#Фестиваль
#Мотоциклы