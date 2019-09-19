Вин Дизель показал свой новый киноавтомобиль

На первый взгляд может показаться, что это представленный в июле серийный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, но у машин есть ряд отличий. Киношный вариант «Чарджера» отличается передком как у Charger SRT Hellcat 2019 модельного года, формой обвеса и капота, а также колесами от демонического Challenger SRT Demon. Под капотом седана может быть установлен как стоковый 717-сильный HEMI V8, так и его доработанный вариант. Информации об этом, конечно же, нет.
Судя по новостям со съемочных площадок, помимо Dodge Charger SRT Hellcat, в девятом «Форсаже» мы увидим экстремальную четырехдверку Jaguar XE SV Project 8, новую Toyota Supra, рестомоды классических американских маслкаров и армейский броневик, похожий на Gurkha LAPV из пятой части. Съемки фильма пройдут в Лос-Анджелесе, Эдинбурге, Лондоне и Тбилиси.
Одну из ролей в новом «Форсаже» исполнит американский рестлер Джон Сина. В 2017 году он судился с Ford из-за продажи суперкара GT. Согласно договору Сина не мог продать автомобиль в течение первых двух лет владения, но все-таки нарушил это условие.