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14:05

Вин Дизель показал свой новый киноавтомобиль

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody снимется в девятой части «Форсажа»

Вин Дизель, исполнитель одной из главных ролей в «Форсаже», показал автомобиль, на котором будет ездить его герой в девятой части франшизы. На опубликованном в Instagram ролике можно увидеть доработанный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody.

На первый взгляд может показаться, что это представленный в июле серийный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, но у машин есть ряд отличий. Киношный вариант «Чарджера» отличается передком как у Charger SRT Hellcat 2019 модельного года, формой обвеса и капота, а также колесами от демонического Challenger SRT Demon. Под капотом седана может быть установлен как стоковый 717-сильный HEMI V8, так и его доработанный вариант. Информации об этом, конечно же, нет.

Судя по новостям со съемочных площадок, помимо Dodge Charger SRT Hellcat, в девятом «Форсаже» мы увидим экстремальную четырехдверку Jaguar XE SV Project 8, новую Toyota Supra, рестомоды классических американских маслкаров и армейский броневик, похожий на Gurkha LAPV из пятой части. Съемки фильма пройдут в Лос-Анджелесе, Эдинбурге, Лондоне и Тбилиси.

Одну из ролей в новом «Форсаже» исполнит американский рестлер Джон Сина. В 2017 году он судился с Ford из-за продажи суперкара GT. Согласно договору Сина не мог продать автомобиль в течение первых двух лет владения, но все-таки нарушил это условие.