Вин Дизель показал свой новый киноавтомобиль

На первый взгляд может показаться, что это представленный в июле серийный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody, но у машин есть ряд отличий. Киношный вариант «Чарджера» отличается передком как у Charger SRT Hellcat 2019 модельного года, формой обвеса и капота, а также колесами от демонического Challenger SRT Demon. Под капотом седана может быть установлен как стоковый 717-сильный HEMI V8, так и его доработанный вариант. Информации об этом, конечно же, нет.