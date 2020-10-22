Электрический Fiat 500e обзавёлся дешёвой версией и четвёртой дверью

К трём стандартным дверям в версии Fiat 500e 3+1, которую позиционируют как семейную, прибавилась ещё одна мини-дверь, увеличившая массу автомобиля на 30 килограммов. Она расположена справа, открывается против хода движения и облегчает посадку и высадку для задних пассажиров. При этом дверь нельзя назвать «суицидальной»: она лишена ручки и открывается только после передней.
На старте продаж будет предложена дорогая версия 500e 3+1 La Prima, в оснащение которой входят диодные фары, система распознавания дорожных знаков, парковочные датчики и ряд ассистентов водителя. В салоне расположен «парящий» 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и круглая цифровая «приборка».
Фото: Fiat
Fiat 500e, дебютировавший в марте нынешнего года, получил 120-сильный электромотор и литий-ионный аккумулятор ёмкостью 42 киловатт-часа, позволяющий преодолеть без подзарядки до 320 километров по циклу WLTP. Теперь к гамме прибавился ещё один мотор, развивающий 95 лошадиных сил и батарея на 23,8 киловатт-часа. Запас хода такой версии заметно скромнее и составляет всего 180 километров (240 километров в городском режиме), а максимальная скорость сокращена с 150 до 135 километров в час.
Ценник такой версии под названием Action составляет 19 900 евро (1,8 миллиона рублей) – на 15 000 евро меньше 120-сильного хэтчбека и на 18 000 евро дешевле кабриолета.
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Fiat также обновил хэчтбек Panda, который не переживал рестайлинга уже девять лет. Главное нововведение – полноценный мультимедийный комплекс с семидюймовым сенсорным дисплеем, который пришёл на смену устаревшей аудиосистеме с монохромным экраном.