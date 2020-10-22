Электрический Fiat 500e обзавёлся дешёвой версией и четвёртой дверью

К трём стандартным дверям в версии Fiat 500e 3+1, которую позиционируют как семейную, прибавилась ещё одна мини-дверь, увеличившая массу автомобиля на 30 килограммов. Она расположена справа, открывается против хода движения и облегчает посадку и высадку для задних пассажиров. При этом дверь нельзя назвать «суицидальной»: она лишена ручки и открывается только после передней.

На старте продаж будет предложена дорогая версия 500e 3+1 La Prima, в оснащение которой входят диодные фары, система распознавания дорожных знаков, парковочные датчики и ряд ассистентов водителя. В салоне расположен «парящий» 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы, отсек для беспроводной зарядки гаджетов и круглая цифровая «приборка».