67-летний Fiat создателя Chevrolet Corvette пустят с молотка за рекорную сумму

Купе Fiat 8V Supersonic by Ghia дебютировало в 1952 году на Женевском автосалоне. Двухдверка стала настоящим открытием автомобильной выставки. Спорткар кардинально отличался от всех моделей итальянской марки, которая после Второй Мировой войны специализировалась на производстве бюджетных автомобилей массового сегмента.
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Всего с конвейера итальянского автопроизводителя сошло 114 экземпляров Fiat 8V. Спорткар, получивший двухлитровую «восьмерку» мощностью 105 лошадиных сил, предназначался для участия в гонках. Кузов каждой произведенной модели изготавливали разные европейские ателье. Около 40 купе построили совместно с туринской фирмой Ghia, которая специализировалась на авиационных мотивах. А в проектировании экстерьеров 15 моделей принимал участие легендарный итальянский дизайнер Джованни Савонуцци. Каждый экземпляр отличался рядом деталей, в связи с чем все автомобили являются единственными в своем роде.
Фото: RM Sotheby's
Выставленный на продажу Fiat 8V приобрел в 1953 году дизайнер General Motors Генри Лаув, ставший впоследствии одним из создателей Chevrolet Corvette. Владелец использовал уникальный спорткар каждый день, поэтому несколько раз прибегал к замене двигателя. Однажды, не дождавшись оригинального мотора из Италии, Генри установил на спорткар V8 4.3 производства Chevrolet. Этот двигатель находится под капотом «Фиата» и по сей день.
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По словам организаторов аукциона, уникальный спорткар находится в идеальном состоянии. Автомобиль прошел комплексную реставрацию, в процессе которой заводской синий кузов модели окрасили в красный цвет, а интерьер сменил синюю обивку на белую.
В ходе торгов за 67-летний Fiat планируют выручить от 1 750 000 до 2 200 000 долларов (примерно от 136 до 172 миллионов рублей). Если все пройдет успешно, данный экземпляр станет самым дорогим «Фиатом» в истории. Нынешний рекорд принадлежит Fiat 8V Supersonic Ghia 1953 года, который в 2017 году продали за 1 375 000 долларов (примерно 107,5 миллионов рублей по текущему курсу).
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В ноябре прошлого года на аукционе BH Auction выставили на продажу спорткар Nissan Fairlady Z432R 1970 года выпуска. Двухдверное купе оценили в 73-83 миллиона иен (около 42,8-48,7 миллиона рублей), тем самым сделав модель одним из самых дорогих «Ниссанов» в истории.