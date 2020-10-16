67-летний Fiat создателя Chevrolet Corvette пустят с молотка за рекорную сумму

Купе Fiat 8V Supersonic by Ghia дебютировало в 1952 году на Женевском автосалоне. Двухдверка стала настоящим открытием автомобильной выставки. Спорткар кардинально отличался от всех моделей итальянской марки, которая после Второй Мировой войны специализировалась на производстве бюджетных автомобилей массового сегмента.

Всего с конвейера итальянского автопроизводителя сошло 114 экземпляров Fiat 8V. Спорткар, получивший двухлитровую «восьмерку» мощностью 105 лошадиных сил, предназначался для участия в гонках. Кузов каждой произведенной модели изготавливали разные европейские ателье. Около 40 купе построили совместно с туринской фирмой Ghia, которая специализировалась на авиационных мотивах. А в проектировании экстерьеров 15 моделей принимал участие легендарный итальянский дизайнер Джованни Савонуцци. Каждый экземпляр отличался рядом деталей, в связи с чем все автомобили являются единственными в своем роде.