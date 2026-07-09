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Опубликовано 09 июля 2026, 07:17
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Fiat выпустил автомобиль за миллион рублей, но на нём почти негде ездить

Fiat создал модель Topolino с максимальной скоростью 15 км/ч. Итальянская марка выводит на рынок США модель Topolino («мышонок»): её длина — 2535 мм, ширина — 1400 мм, высота — 1530 мм. Максимальная скорость новинки составляет 15 км/ч, а стоимость — 14 тыс. долларов, то есть около 1 млн рублей.
Fiat Topolino
Fiat Topolino
© Fiat
Алексей Кованов
Алексей Кованов

С 8-сильным электромотором микрокар итальянского бренда может легально передвигаться только по районам жилой застройки, а также закрытым территориям вроде курортных зон.

Чтобы выезжать на дороги общего пользования, владельцу придётся приобрести опционный пакет Street Legal Conversion Kit, который «сдвинет» ограничитель максимальной скорости до 40 км/ч.

Однако даже городской версии «мышонка» будет закрыт путь на те дороги, где можно передвигаться со скоростью быстрее 35 миль/ч (56 км/ч), то есть ареал обитания крайне ограничен.

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Автор:Алексей Кованов
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