Опубликовано 09 июля 2026, 07:171 мин.
Fiat выпустил автомобиль за миллион рублей, но на нём почти негде ездить
Fiat создал модель Topolino с максимальной скоростью 15 км/ч. Итальянская марка выводит на рынок США модель Topolino («мышонок»): её длина — 2535 мм, ширина — 1400 мм, высота — 1530 мм. Максимальная скорость новинки составляет 15 км/ч, а стоимость — 14 тыс. долларов, то есть около 1 млн рублей.
© Fiat
С 8-сильным электромотором микрокар итальянского бренда может легально передвигаться только по районам жилой застройки, а также закрытым территориям вроде курортных зон.
Чтобы выезжать на дороги общего пользования, владельцу придётся приобрести опционный пакет Street Legal Conversion Kit, который «сдвинет» ограничитель максимальной скорости до 40 км/ч.
Однако даже городской версии «мышонка» будет закрыт путь на те дороги, где можно передвигаться со скоростью быстрее 35 миль/ч (56 км/ч), то есть ареал обитания крайне ограничен.
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