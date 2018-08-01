Видео: раллийный Ford Fiesta спустился по канатной дороге

Организаторы раллийного этапа Dayinsure Wales Rally GB спустили гоночный Ford Focus по канатной дороге, расположенной в парке развлечений Zip World на севере Уэльса. В ролике снялись лидер чемпионата Великобритании по ралли Мэтт Эдвардс и прошлогодний победитель этапа Wales Rally GB Элфин Эванс. Видео с трюком размещено на канале Dayinsure Wales Rally GB в сети YouTube.

По словам управляющего директора Dayinsure Wales Rally GB Бена Тейлора, перед командой стояла задача показать лучшие места в Уэльсе для экстремального отдыха. Кроме того, именно в окрестностях Слейт Маунтин проходит этап мирового чемпионата по ралли.

Видео с YouTube-канала Dayinsure Wales Rally GB.

В феврале гибридный Ranger Rover Sport не спустился, а, наоборот, поднялся по лестнице, состоящей из 999 ступеней. Она ведет к арке «Небесные врата» на китайской горе Тяньмэнь, а ее уклон составляет 45 градусов.