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13:15

Первый гоночный Volkswagen Golf продадут на аукционе

Хэтчбек Group 2 построен в 1975 году

Алексей Носаченко
Аукционный дом Sotheby’s выставит на летние торги в немецком Эссене первый в истории Volkswagen гоночный Golf. Речь идет о хэтчбеке первого поколения, построенном для класса Group 2 в 1975 году.

Ярко-красный Volkswagen Golf Mk 1 Group 2 представили в 1975 году. Постройкой автомобиля занимался Рольф Нотелле и его мастерская Nothelle Motorsport. Хэтчбек сначала омологировали с «четверкой» 1.6, выдающей 164 лошадиные силы, а позднее с мотором 1.8, оснащенным двойными карбюраторами Weber 45 DCOE, бесконтактным зажиганием, подвеской на шаровых опорах, колесами BBS и гоночными тормозами. В том же, 1975 году «Гольф» занял первое место в Гран-при Германии на кольце Хоккенхайм.

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Девять лет назад хэтчбек полностью отреставрировал сын Рольфа Нотелле, Маркус. В 2012-м «Гольф» выставили на выставке Techno Classica в Эссене, а сейчас решили продать. Вместе с автомобилем покупатель получит запасной двигатель и трансмиссию, а также набор оригинальных запчастей класса Group 2. Цена машины пока не сообщается, даже приблизительная.

В 2018-м Volkswagen восстановил легендарный двухмоторный Golf — первый автомобиль, построенный специально для «Гонки в облаках». Хэтчбек оснащен двумя моторами (они установлены спереди и сзади) объемом 1,8 литра каждый. Агрегаты укомплектованы турбонагнетателями KKK с давлением наддува 1,6 бара и гоночными коробками передач Hewland. Максимальная мощность силовой установки составляет 652 лошадиные силы, однако в целях повышения надежности после реставрации она снижена до 500.