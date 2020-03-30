Первый гоночный Volkswagen Golf продадут на аукционе

Ярко-красный Volkswagen Golf Mk 1 Group 2 представили в 1975 году. Постройкой автомобиля занимался Рольф Нотелле и его мастерская Nothelle Motorsport. Хэтчбек сначала омологировали с «четверкой» 1.6, выдающей 164 лошадиные силы, а позднее с мотором 1.8, оснащенным двойными карбюраторами Weber 45 DCOE, бесконтактным зажиганием, подвеской на шаровых опорах, колесами BBS и гоночными тормозами. В том же, 1975 году «Гольф» занял первое место в Гран-при Германии на кольце Хоккенхайм.