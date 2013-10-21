"Фискеры" с моторами V8 от "Корвета" появятся в 2014 году

"Фискеры" с моторами V8 от "Корвета" появятся в 2014 годуБывший топ-менеджер General Motors займется переделкой гибридов Fisker Karma
Компания VL Automotive, основанная предпринимателем Гилбертом Вилльяреалом и бывшим вице-президентом концерна General Motors Бобом Лутцем, начнет переделку гибридный автомобилей Fisker Karma в машины с восьмицилиндровыми двигателями от "Корвета" в 2014 году.
В 2014 году компания VL Automotive, основанная предпринимателем Гилбертом Вилльяреалом и бывшим вице-президентом концерна General Motors Бобом Лутцем, начнет переделку гибридных автомобилей Fisker Karma в машины с восьмицилиндровыми двигателями от Chevrolet Corvette. Об этом сообщает Automotive News.
По словам Лутца, фирмой было приобретено 25 экземпляров Fisker Karma, которые первыми лишатся гибридных силовых установок. В дальнейшем VL Automotive планирует закупать только кузовы модели напрямую у фирмы, занимающейся их изготовлением. Дизайн машин будет выполнен в соответствии с прототипом, показанным в январе этого года на автосалоне в Детройте.
"Карма" с восьмицилиндровым 6,2-литровым двигателем будет носить имя Destino. Всего планируется предлагать два варианта силовых установок — мощностью 450 и 638 лошадиных сил. Гибридные "Фискеры" использовали два электромотора суммарной мощностью 403 лошадиные силы и двухлитровый бензиновый двигатель, работавший только во время подзарядки батарей.
Серийный вариант Destino представят в январе следующего года в Детройте. Там же дебютирует вариант модели с новым типом кузова, но каким именно, пока не уточняется. Поставки машин заказчикам начнутся в середине 2014-го.
Стоимость новинки составит около 200 тысяч долларов. Переделка уже купленных гибридов обойдется в 100 тысяч долларов.
Производство гибридов Fisker было остановлено в ноябре прошлого года из-за трудного финансового положения компании. В марте 2013-го фирму покинул ее глава и один из основателей – Хенрик Фискер. В апреле производитель объявил о завершении подготовки к банкротству.
В общей сложности Fisker за все время своего существования продал около 1800 экземпляров седана Karma. По некоторым данным, компания вместе со всеми долгами уже выкуплена группой инвесторов во главе с Ричардом Ли, сыном гонконгского предпринимателя Ли Кашина, считающегося самым богатым человеком Азии.