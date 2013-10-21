"Фискеры" с моторами V8 от "Корвета" появятся в 2014 году

В 2014 году компания VL Automotive, основанная предпринимателем Гилбертом Вилльяреалом и бывшим вице-президентом концерна General Motors Бобом Лутцем, начнет переделку гибридных автомобилей Fisker Karma в машины с восьмицилиндровыми двигателями от Chevrolet Corvette. Об этом сообщает Automotive News.

По словам Лутца, фирмой было приобретено 25 экземпляров Fisker Karma, которые первыми лишатся гибридных силовых установок. В дальнейшем VL Automotive планирует закупать только кузовы модели напрямую у фирмы, занимающейся их изготовлением. Дизайн машин будет выполнен в соответствии с прототипом, показанным в январе этого года на автосалоне в Детройте.