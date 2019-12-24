У нового Ford Focus RS появится электрический полный привод

Обозреватели Car Magazine уверены, что для реализации системы полного привода за счёт электротяги на новом Focus RS дебютирует блок eTwinster, состоящий из двухступенчатой трансмиссии и электродвигателя. Система позволит дозировать крутящий момент для каждого из задних колёс в отдельности, то есть на хот-хэтче будет реализована векторизация тяги. Ожидается, что возможностей электромотора хватит для полноценного дрифт-режима.

По оценкам английских СМИ, мощность 2,3-литрового турбомотора Ford EcoBoost достигнет отметки 400 лошадиных сил — столько же заявлено для нового поколения Volkswagen Golf R. Вероятно, для хот-хэтча будет доступна к заказу шестиступенчатая ручная коробка передач или семидиапазонный «робот».