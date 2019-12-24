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10:18

У нового Ford Focus RS появится электрический полный привод

Хот-хэтч обзаведётся отдельным электромотором на задней оси

© Ford Focus RS
Сергей Ильин
Британский Car Magazine опубликовал подробности о «заряженном» Ford Focus следующего поколения. Хот-хэтч будет электрифицирован, причём наряду с умеренным гибридным модулем у «Фокуса» появится самостоятельный электродвигатель, передающий тягу только на заднюю ось.

Обозреватели Car Magazine уверены, что для реализации системы полного привода за счёт электротяги на новом Focus RS дебютирует блок eTwinster, состоящий из двухступенчатой трансмиссии и электродвигателя. Система позволит дозировать крутящий момент для каждого из задних колёс в отдельности, то есть на хот-хэтче будет реализована векторизация тяги. Ожидается, что возможностей электромотора хватит для полноценного дрифт-режима.

По оценкам английских СМИ, мощность 2,3-литрового турбомотора Ford EcoBoost достигнет отметки 400 лошадиных сил — столько же заявлено для нового поколения Volkswagen Golf R. Вероятно, для хот-хэтча будет доступна к заказу шестиступенчатая ручная коробка передач или семидиапазонный «робот».

Премьера нового Ford Focus RS состоится в конце 2020 года. Главным ориентиром для «горячих» хэтчбеков остается семейство Mercedes-AMG A 45 — наиболее производительные версии с турбомотором 2.0 M139 разививают 421 лошадиную силу и 500 Нм крутящего момента.

Источник: Car Magazine