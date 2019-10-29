Ford снимает с производства очередную модель

Ford Flex первого поколения появился на рынке в 2008 году и с тех пор всего один раз пережил рестайлинг – в 2011-м. В дебютный год продажи модели составили 14,4 тысячи экземпляров, а последние пару лет спрос был стабильным и составлял чуть более 22 тысяч автомобилей в год. С начала текущего года в стране реализовали 20,3 тысячи Flex.

Впрочем, это невысокий результат по сравнению с более популярными моделями марки, например, Ford Edge (134 тысячи проданных машин в 2018 году) и Ford Explorer (250 тысяч экземпляров за прошлый год). В Россию Flex не поставлялся.