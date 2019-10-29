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10:24

Ford снимает с производства очередную модель

Следом за моделями Focus, C-Max и Taurus в США завершается выпуск кроссовера Flex

Ford Flex
Компания Ford продолжает сокращать модельный ряд на домашнем рынке: бренд делает ставку на кроссоверы и пикапы, отказываясь от менее популярных автомобилей, к которым относится и Flex. Этот вседорожник выпускался на протяжении 11 лет и преемника у него, по всей видимости, не будет.

Ford Flex первого поколения появился на рынке в 2008 году и с тех пор всего один раз пережил рестайлинг – в 2011-м. В дебютный год продажи модели составили 14,4 тысячи экземпляров, а последние пару лет спрос был стабильным и составлял чуть более 22 тысяч автомобилей в год. С начала текущего года в стране реализовали 20,3 тысячи Flex.

Впрочем, это невысокий результат по сравнению с более популярными моделями марки, например, Ford Edge (134 тысячи проданных машин в 2018 году) и Ford Explorer (250 тысяч экземпляров за прошлый год). В Россию Flex не поставлялся.

Летом Ford реструктурировал бизнес в России: фактически, бренд ушел с рынка, а в продаже остались только коммерческие фургоны Transit. Летом завершилось производство легковых автомобилей на трех российских заводах — в Ленинградской области, Елабуге и Набережных Челнах.