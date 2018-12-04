Электрический кроссовер Ford назовут Mach E

Изначально Ford планировал использоваться для «зеленого» кроссовера историческое обозначение Mach 1, но после резкой критики со стороны поклонников марки от этой идеи пришлось отказаться. О вседорожнике известно немного, так как компания пока показала только ранний эскиз модели. Кросс-купе получит задние фонари, как у Mustang, увеличенный экран мультимедийной системы и сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров.

Дебютирует новинка в 2020 году и станет одной из 16 электрических моделей, которые компания выпустит до 2022 года. Производство кроссовера будет развернуто в Мексике.