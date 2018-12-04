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4 декабря, 16:06

Электрический кроссовер Ford назовут Mach E

Компания зарегистрировала две новые торговые марки

Компания Ford зарегистрировала в Ведомстве по патентам и товарным знакам США два новых наименования — Mach E и Mach-E. Из описания следует, что обозначения можно использовать для электрокаров, легковых автомобилей, пикапов и кроссоверов. По слухам, имя Mach E получил электрический вседорожник, выполненный в стиле «Мустанга».

Изначально Ford планировал использоваться для «зеленого» кроссовера историческое обозначение Mach 1, но после резкой критики со стороны поклонников марки от этой идеи пришлось отказаться. О вседорожнике известно немного, так как компания пока показала только ранний эскиз модели. Кросс-купе получит задние фонари, как у Mustang, увеличенный экран мультимедийной системы и сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров.

Дебютирует новинка в 2020 году и станет одной из 16 электрических моделей, которые компания выпустит до 2022 года. Производство кроссовера будет развернуто в Мексике.

В октябре Ford опубликовал новый рекламный ролик «The Future Is Built», в котором показал «Мустанг» с закрытой решеткой радиатора и светящимся логотипом. Такое решение часто применяется на электрокарах из-за отсутствия необходимости в традиционной системе охлаждения.

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