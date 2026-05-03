Ford Mustang GTD побил рекорд Chevrolet на Нюрбургринге

В апреле Ford Mustang GTD Competition нанёс ответный удар, побив предыдущий рекорд Corvette ZR1X. Заводской пилот Ford Performance Дирк Мюллер преодолел «Зелёный ад» за 6 минут 40,835 секунды — на 8 секунд быстрее результата Corvette. Под капотом у рекордного «Мустанга» стоит тот же битурбированный 5,2-литровый V8, что и у обычной версии GTD, однако мощность превышает стандартные 815 л.с. Насколько — не уточняется.

Известно, что автомобиль облегчили за счёт карбона, магниевых дисков и более лёгких элементов подвески. Также серьёзно переработали аэродинамику. При этом машина считается серийной: компания обязуется выпустить ограниченный тираж дорожной версии GTD Competition. Цена базового Mustang GTD в США — 327 960 долларов (примерно 24,5 млн рублей), так что новинка будет недешёвой.

Суть в том, что нынешний рекорд «Мустанга» — не абсолютный, а только среди американских серийных машин с ДВС. Европейцы пока сильнее: лидирует гиперкар Mercedes-AMG One с результатом 6:29,09. Составить ему конкуренцию, возможно, сможет только разрабатываемый Porsche 911 GT2 RS.

Среди всех трековых машин (независимо от типа двигателя) абсолютный рекорд Нордшляйфе принадлежит Porsche 919 Hybrid Evo (5 минут 19,546 секунды). Далее следуют электрический Volkswagen ID. R (6:05,335) и бензиновый Ford GT Mk IV (6:15,977). Для сравнения, самые быстрые китайские электромобили, например YangWang U9 Xtreme, пока значительно медленнее — их результат составляет 6:59,157.

