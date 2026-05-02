Названы 5 военных мотоциклов, идеально подходящих для городских дорог

Harley-Davidson WLA «Liberator» (1940−1952) создавался для армии США на базе гражданской модели WL. Байк получил прозвище «Освободитель», так как на нём ездили союзные силы по освобождённой Европе. Двигатель — 739-кубовый мощностью 23,5 л.с. с низкой степенью сжатия 5:1 для работы на плохом топливе. Из военных фишек: светомаскировка, ящик для патронов, кобура для Томпсона и усиленные дуги.

Indian 841 (1941−1943) — экспериментальный байк для пустыни с продольным мотором на 739 кубов и 24,6 л.с., вдохновлённый BMW R17. Он получил карданный вал, раздельные баки на 19 л и кобуру для винтовки. Из-за смены военных приоритетов в пользу джипов проект закрыли, и сегодня это редкий коллекционный мотоцикл.

Harley-Davidson XLA Sportster (1957−1972) — редчайший американский военный байк, о котором мало кто знает. В отличие от других, он заказывался не для боёв, а для патрулирования баз, поэтому имел больше комфорта. Оснащался двигателем OHV 883 куб. см, 4-ступенчатой коробкой передач, усиленными багажниками и светомаскировкой. Сегодня эти Harley можно встретить на аукционах военного имущества.

Kawasaki KLR650 (1987 — н.в.) славится своей выносливостью. Это привлекло военных, и Hayes Diversified Technologies сделала дизельную версию M1030M1/M2, которая могла работать на авиационном топливе JP8, солярке и даже керосине. При 30 л.с. расход составлял более 160 миль на галлон (около 68 км на литре), а запас хода превышал 640 км. Байк получил светомаскировку, инфракрасные фары и усиленную подвеску.

Zero FX (2013 — н.в.) — современный электрический военный байк MMX, созданный на базе гражданской модели FX. Тихий, без выхлопа, лёгкий (125 кг) и с мгновенным крутящим моментом. Оснащён сменными батареями и длинноходной подвеской. Он может преодолевать брод глубиной 3,1 метра. Мощность — 46 л.с., максимальная скорость — 137 км/ч.

