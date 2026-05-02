Тюнеры сделали из Toyota Hilux тяжелый самосвал

Toyota Hilux Travo (так модель называют в Таиланде) получил опрокидывающийся кузов из высокопрочной стали длиной 2500 мм и высотой до 800 мм, а также усиленную заднюю подвеску с плавающей осью и амортизаторами увеличенного диаметра.

Благодаря этим доработкам грузоподъемность автомобиля достигает 5 т — это более чем в четыре раза превышает стандартные возможности пикапа. Гидравлическая система подъема кузова доступна в двух вариантах: электрической (на 3−5 т) или с приводом от двигателя для самых интенсивных нагрузок.