Тюнеры сделали из Toyota Hilux тяжелый самосвал
Toyota Hilux Travo (так модель называют в Таиланде) получил опрокидывающийся кузов из высокопрочной стали длиной 2500 мм и высотой до 800 мм, а также усиленную заднюю подвеску с плавающей осью и амортизаторами увеличенного диаметра.
Благодаря этим доработкам грузоподъемность автомобиля достигает 5 т — это более чем в четыре раза превышает стандартные возможности пикапа. Гидравлическая система подъема кузова доступна в двух вариантах: электрической (на 3−5 т) или с приводом от двигателя для самых интенсивных нагрузок.
Самая впечатляющая опция — кран грузоподъемностью 1 т, который монтируется за кабиной и позволяет водителю в одиночку загружать и разгружать тяжелые материалы, превращая пикап в мобильную рабочую станцию.
Важно, что все доработки выполнены без сварки и резки оригинальной рамы — это модульные комплекты, при этом камера заднего вида и парктроники сохраняют свою работоспособность.
