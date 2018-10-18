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15:40

Новый Subaru Forester: известны российские цены

Кроссовер оценили минимум в 1 959 000 рублей

Стали известны российские цены на Subaru Forester нового, пятого поколения. Версию с двухлитровым мотором оценили минимум в 1 959 000 рублей. Кроссовер, оснащенный мотором 2.5 (185 сил и 239 Нм момента), стоит от 2 429 900 рублей.

По умолчанию все «Форестеры» оснащены полным приводом Symmetrical AWD и вариатором Lineartronic. Машины в начальной комплектации получили легкосплавные 17-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, мультимедийную систему, климат-контроль, электропривод сидения водителя и датчик дождя. Кроме того, в базе доступен внедорожный режим работы управляющей электроники X-Mode и электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания.

Цены на Subaru Forester

КомплектацияЦена (рублей)
2.0 Standard1 959 000
2.0 Comfort2 089 900
2.0 Elegance2 209 900
2.0 Elegance ES2 329 900
2.5 Elegance+ ES2 429 900
2.5 Premium ES2 569 900

Старшие версии нового Subaru Forester укомплектованы 18-дюймовыми колами, мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем, аудиосистемой Harman Kardon с усилителем мощности, сабвуфером и восемью динамиками, системой бесключевого доступа, камерами заднего вида и бокового обзора, электроприводом двери багажного отделения и панорамным люком.

Subaru Forester нового поколения дебютировал в марте на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP) с более низким центром тяжести и высокой жесткостью конструкции. 2,5-литровый двигатель тоже новый — он на 90 процентов состоит из новых компонентов.

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