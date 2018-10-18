Новый Subaru Forester: известны российские цены

По умолчанию все «Форестеры» оснащены полным приводом Symmetrical AWD и вариатором Lineartronic. Машины в начальной комплектации получили легкосплавные 17-дюймовые колеса, рейлинги на крыше, мультимедийную систему, климат-контроль, электропривод сидения водителя и датчик дождя. Кроме того, в базе доступен внедорожный режим работы управляющей электроники X-Mode и электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания.
Цены на Subaru Forester
|Комплектация
|Цена (рублей)
|2.0 Standard
|1 959 000
|2.0 Comfort
|2 089 900
|2.0 Elegance
|2 209 900
|2.0 Elegance ES
|2 329 900
|2.5 Elegance+ ES
|2 429 900
|2.5 Premium ES
|2 569 900
Старшие версии нового Subaru Forester укомплектованы 18-дюймовыми колами, мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем, аудиосистемой Harman Kardon с усилителем мощности, сабвуфером и восемью динамиками, системой бесключевого доступа, камерами заднего вида и бокового обзора, электроприводом двери багажного отделения и панорамным люком.
Subaru Forester нового поколения дебютировал в марте на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP) с более низким центром тяжести и высокой жесткостью конструкции. 2,5-литровый двигатель тоже новый — он на 90 процентов состоит из новых компонентов.