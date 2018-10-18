Новый Subaru Forester: известны российские цены

Subaru Forester нового поколения дебютировал в марте на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP) с более низким центром тяжести и высокой жесткостью конструкции. 2,5-литровый двигатель тоже новый — он на 90 процентов состоит из новых компонентов.