Российский Subaru Forester получил версию Sport и подорожал

Subaru Forester Sport появился в продаже в Японии в октябре. На домашнем рынке внедорожник оснастили 1,8-литровым наддувным «оппозитником» мощностью 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет вариатор Lineartronic. Кроме этого, в список оснащения японского Forester Sport вошли модифицированная подвеска и новый демпфер.
Российский вариант Forester Sport оставили со стандартным 2,5-литровым «атмосферником» Subaru Boxer, развивающим 185 сил и 239 Нм момента, которому также положена бесступенчатая трансмиссия и система полного привода Symmetrical AWD.
Фото: Subaru
Среди внешних особенностей внедорожника в «спортивной» версии – оранжевый декор на рейлингах, порогах и бамперах, черные колесные диски размерностью 18 дюймов и черная окантовка решетки радиатора и противотуманок. В салоне появилась водоотталкивающая обивка сидений и дверных карт и оранжевая прострочка.
В оснащение Subaru Forester Sport по умолчанию входят светодиодные противотуманные фары и функция EyeSight с системой слежения за состоянием водителя Driver Monitoring System (DMS). Она распознает лицо владельца с помощью инфракрасной камеры и, если он отвлечется, напоминает о необходимости сосредоточиться на дороге. Всего система может запомнить до пяти водителей, а также их индивидуальные настройки зеркал, климат-контроля и мультимедийной системы.
Опубликован график выхода новых моделей Subaru до 2023 года
Ниже в таблице приведены новые цены Subaru Forester, который прибавил в стоимости от 40 до 100 тысяч рублей.
|Комплектация
|Цена в рублях
|Standard
|2 319 000
|Comfort
|2 439 900
|Elegance
|2 559 900
|Elangance ES
|2 799 900
|Elangance+ ES
|2 989 900
|Sport
|2 999 900
|Premium ES
|3 099 900
Ранее Subaru опубликовала видеотизер, на котором рассекретила дату премьеры нового купе BRZ. Новинку, о которой пока известно немногое, представят 18 ноября.