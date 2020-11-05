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Российский Subaru Forester получил версию Sport и подорожал

«Спортивный» внедорожник для России оставили без турбомотора

Subaru Forester Sport © Subaru
Мария Евдокимова
Subaru рассказала о внедорожнике Forester с приставкой Sport для России и раскрыла рублевые цены. Однако оказалось, что до отечественного рынка «спортивный» внедорожник доберется без нового турбомотора и будет отличаться лишь декором и измененным оснащением. Кроме этого, с появлением Sport выросла стоимость стандартного Forester.

Subaru Forester Sport появился в продаже в Японии в октябре. На домашнем рынке внедорожник оснастили 1,8-литровым наддувным «оппозитником» мощностью 177 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет вариатор Lineartronic. Кроме этого, в список оснащения японского Forester Sport вошли модифицированная подвеска и новый демпфер.

Российский вариант Forester Sport оставили со стандартным 2,5-литровым «атмосферником» Subaru Boxer, развивающим 185 сил и 239 Нм момента, которому также положена бесступенчатая трансмиссия и система полного привода Symmetrical AWD.

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Subaru Forester Sport

Фото: Subaru

Среди внешних особенностей внедорожника в «спортивной» версии – оранжевый декор на рейлингах, порогах и бамперах, черные колесные диски размерностью 18 дюймов и черная окантовка решетки радиатора и противотуманок. В салоне появилась водоотталкивающая обивка сидений и дверных карт и оранжевая прострочка.

В оснащение Subaru Forester Sport по умолчанию входят светодиодные противотуманные фары и функция EyeSight с системой слежения за состоянием водителя Driver Monitoring System (DMS). Она распознает лицо владельца с помощью инфракрасной камеры и, если он отвлечется, напоминает о необходимости сосредоточиться на дороге. Всего система может запомнить до пяти водителей, а также их индивидуальные настройки зеркал, климат-контроля и мультимедийной системы.

Опубликован график выхода новых моделей Subaru до 2023 года

Ниже в таблице приведены новые цены Subaru Forester, который прибавил в стоимости от 40 до 100 тысяч рублей.

КомплектацияЦена в рублях
Standard2 319 000
Comfort2 439 900
Elegance2 559 900
Elangance ES2 799 900
Elangance+ ES2 989 900
Sport2 999 900
Premium ES3 099 900

Ранее Subaru опубликовала видеотизер, на котором рассекретила дату премьеры нового купе BRZ. Новинку, о которой пока известно немногое, представят 18 ноября.

Источник: Subaru