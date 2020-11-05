Российский Subaru Forester получил версию Sport и подорожал

Среди внешних особенностей внедорожника в «спортивной» версии – оранжевый декор на рейлингах, порогах и бамперах, черные колесные диски размерностью 18 дюймов и черная окантовка решетки радиатора и противотуманок. В салоне появилась водоотталкивающая обивка сидений и дверных карт и оранжевая прострочка.

В оснащение Subaru Forester Sport по умолчанию входят светодиодные противотуманные фары и функция EyeSight с системой слежения за состоянием водителя Driver Monitoring System (DMS). Она распознает лицо владельца с помощью инфракрасной камеры и, если он отвлечется, напоминает о необходимости сосредоточиться на дороге. Всего система может запомнить до пяти водителей, а также их индивидуальные настройки зеркал, климат-контроля и мультимедийной системы.

Ниже в таблице приведены новые цены Subaru Forester, который прибавил в стоимости от 40 до 100 тысяч рублей.