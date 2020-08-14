Опубликован график выхода новых моделей Subaru до 2023 года

На начало 2022 года запланирован старт производства первого электрокара Subaru. Ожидается, эта новинка появится на рынке под именем Evoltis, в движение её будет приводить 290-сильная установка, а запас хода составит около 500 километров. Электромобиль разрабатывается совместно с Toyota.

В середине 2022 года Subaru приступит к выпуску обновлённых Legacy, Outback и Ascent, Forester обзаведётся новой версией Wilderness. Судя по названию, она будет подготовлена к суровому бездорожью.

Impreza сменит поколение только в 2023 году, тогда же начнут собирать и новый XV, который на некоторых рынках продаётся под названием Crosstrek.