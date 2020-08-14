Опубликован график выхода новых моделей Subaru до 2023 года

Подлинность графика, опубликованного в Instagram издания, в Subaru не подтвердили, однако он выглядит достоверно. Слайд, по всей видимости взятый из внутренней презентации компании, демонстрирует сроки старта производства новых моделей на ближайшие три года. Например, второе поколение спорткупе BRZ встанет на конвейер уже весной 2021 года, осенью того же года начнут собирать новый WRX, а через год к нему присоединится и WRX STI. Таким образом, в разработке находятся сразу три спорткара.
Instagram.com/autoguide
На начало 2022 года запланирован старт производства первого электрокара Subaru. Ожидается, эта новинка появится на рынке под именем Evoltis, в движение её будет приводить 290-сильная установка, а запас хода составит около 500 километров. Электромобиль разрабатывается совместно с Toyota.
В середине 2022 года Subaru приступит к выпуску обновлённых Legacy, Outback и Ascent, Forester обзаведётся новой версией Wilderness. Судя по названию, она будет подготовлена к суровому бездорожью.
Impreza сменит поколение только в 2023 году, тогда же начнут собирать и новый XV, который на некоторых рынках продаётся под названием Crosstrek.
Все перечисленные сроки относятся именно к запуску производства, так что премьеры новинок, скорее всего, состоятся значительно раньше. Например, новый BRZ могут представить уже в 2020 году.