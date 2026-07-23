Фото: водительница уверенно поехала в нарисованный на стене тоннель

На стене путепровода неизвестный художник изобразил классическую сцену из «Хитрого койота и Дорожного бегуна» анимационной вселенной Looney Tunes. Ту самую, где длинноногая птица рисует на кирпичной стене продолжение дороги, чтобы обвести вокруг пальца синего хищника.

Напомним, что сюжет мультфильма строится на непрекращающейся охоте голодного койота за неистово быстрой птицей (калифорнийской земляной кукушкой) в пустынных каньонах, которая всегда заканчивается провалом самого охотника.

В итоге, женщина-водитель приняла эффектное граффити за настоящий портал, так как была уверена, что путь свободен. Однако вместо живописного пейзажа по ту сторону стены девушка получила разбитый автомобиль.

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