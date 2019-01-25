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19:18

Владелец Ferrari потратил 11 лет на установку в машину другого двигателя

В спорткар 308 GT он установил мотор V12 от модели 400i

Владелец спорткара Ferrari 308 GT образца 1984 года потратил 11 лет, чтобы установить в автомобиль двигатель V12 от модели 400i, который был найден на свалке. Для этого пришлось немного «подрезать» кузовные панели, а сам агрегат модифицировать.

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Как говорится в истории переделки спорткара, опубликованной на форуме Grassroots Motorsports, «свап» мотора потребовал выточки новой головки блока цилиндров и установки клапанов большего размера. Изначально владелец машины планировал установить головку блока от Testarossa, однако вскоре выяснил, что на мотор модели 400i она попросту не подходит.

Первый запуск и выезд Ferrari 308 GT с новым двигателем
Видео: mark gemellocattivo
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Кроме того, в Ferrari 400i это автомобиль с продольной компоновкой мотора, а 308-й с поперечной. Впоследствии расточенный до 5,4 литра V12 оборудовали титановыми шатунами от Ferrari 360 Modena, системой смазки с сухим картером и индивидуальными корпусами дроссельных заслонок от супербайка Ducati 999. После модернизации отдача агрегата должна составить около 900 лошадиных сил.

Мотор работает в паре с усиленной коробкой от 308-й и трехдисковым карбоновым сцеплением. Среди других доработок: педальный узел от Ferrari F430 и стартер-генератор Chevrolet.

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В феврале прошлого года на продажу выставили пассажирский фургон Volkswagen с двигателем от Porsche 911 Turbo (997). 3,6-литровый «турбооппозитник» выдает 480 лошадиных сил (620 Нм), позволяя машине ускоряться до 270 километров в час.

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