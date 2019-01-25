Владелец Ferrari потратил 11 лет на установку в машину другого двигателя

Кроме того, в Ferrari 400i – это автомобиль с продольной компоновкой мотора, а 308-й – с поперечной. Впоследствии расточенный до 5,4 литра V12 оборудовали титановыми шатунами от Ferrari 360 Modena, системой смазки с сухим картером и индивидуальными корпусами дроссельных заслонок от супербайка Ducati 999. После модернизации отдача агрегата должна составить около 900 лошадиных сил.

Мотор работает в паре с усиленной коробкой от 308-й и трехдисковым карбоновым сцеплением. Среди других доработок: педальный узел от Ferrari F430 и стартер-генератор Chevrolet.