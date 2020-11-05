ГАЗ-21 «Волга» с оленем на капоте восстановили до идеального состояния

В процессе восстановления Беспальчий решил слегка переделать «Волгу», отыскав детали от модели более раннего образца. В результате автомобиль обзавелся хромированной решеткой радиатора со звездой, а на капоте появилась фигурка оленя – как у ГАЗ-21 первой серии, выпущенного тиражом около 30 тысяч экземпляров. Начиная с третьей серии «Волга» лишилась накапотного украшения – его сочли небезопасным для пешеходов.
По словам реставратора, восстановить культовую «Волгу» оказалось непросто: кузов 55-летнего автомобиля был покрыт ржавчиной. Дополнительную сложность представлял пострадавший от времени хромированный декор по периметру верхней части, присущий «богатой» комплектации.
Фото: Дмитрий Косенко / Новосибирск Онлайн
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Салон, находившийся в «удручающем состоянии», был также полностью отреставрирован: диваны перешили, заводскую обивку из ткани заменили на кожзам. Кроме этого, автомобиль получил новый потолок, дверные карты, коврики и накладки на пороги. Потрескавшиеся пластиковые элементы пришлось заменить на новые. Примечательно, что руль решили не искать у «доноров» – его изготовили специально для «Волги» по оригинальным чертежам.
Фото: Дмитрий Косенко / Новосибирск Онлайн
Заводскому 75-сильному мотору полностью заменили поршни и отремонтировали клапанный механизм, установили новый алюминиевый блок цилиндров. На полное восстановление и переделку отечественного автомобиля у реставратора ушло около двух лет.
В конце октября в Канаде появился в продаже черный ГАЗ-21 «Волга» 1966 года выпуска, который около 30 лет отслужил в КГБ при посольстве Бразилии. В 90-х автомобиль сменил заводской мотор на двигатель V6 от Toyota Tacoma.