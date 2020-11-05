ГАЗ-21 «Волга» с оленем на капоте восстановили до идеального состояния

В процессе восстановления Беспальчий решил слегка переделать «Волгу», отыскав детали от модели более раннего образца. В результате автомобиль обзавелся хромированной решеткой радиатора со звездой, а на капоте появилась фигурка оленя – как у ГАЗ-21 первой серии, выпущенного тиражом около 30 тысяч экземпляров. Начиная с третьей серии «Волга» лишилась накапотного украшения – его сочли небезопасным для пешеходов.

По словам реставратора, восстановить культовую «Волгу» оказалось непросто: кузов 55-летнего автомобиля был покрыт ржавчиной. Дополнительную сложность представлял пострадавший от времени хромированный декор по периметру верхней части, присущий «богатой» комплектации.