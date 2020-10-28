12:51

На продажу выставили идеальную «Волгу» из КГБ с двигателем V6 от Toyota

Автомобиль использовали сотрудники КГБ в Бразилии

© KIJIJI
Анастасия Дубина
В Канаде на портале Kijiji выставили на продажу черный ГАЗ-21 «Волга» 1966 года выпуска в идеальном состоянии. В 90-х годах автомобиль прошел частичную модификацию, в ходе которого которой машину оборудовали двигателем V6 от Toyota.

По словам продавца, выставленный на продажу ГАЗ-21 имеет богатую историю. В советские годы «Волга» числилась на службе КГБ при посольстве в Бразилии, где прослужила около 30 лет. В середине 90-х автомобиль оказался в России, где его частично отреставрировали, а также заменили заводской мотор на двигатель V6 от Toyota Tacoma.

В ходе реставрации последний владелец установил в автомобиль кондиционер, заменил стартер, а также отремонтировал электропроводку. После чего «Волга» отправилась в США, где хозяин эксплуатировал автомобиль только в редких случаях, а также хранил в теплом гараже.

Как и кузов, оригинальный салон ГАЗ-21 сохранился в идеальном состоянии. Японский мотор позволяет 54-летней «Волге» развивать скорость до 110 километров в час. Однако, несмотря на объявление о продаже, владелец готов расстаться со своим автомобилем только летом 2021 года. В связи с этим стоимость машины пока неизвестна.

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В конце сентября на «Авито» выставили на продажу родстер с внешностью ГАЗ-21 «Волга» 1970 года выпуска, построенный на базе Mercedes-Benz 500 SL 1991 года. Приобрести темно-зеленый автомобиль с пробегом 67 500 километров можно за 16 миллионов рублей.

Источник: KIJIJI