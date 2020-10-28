На продажу выставили идеальную «Волгу» из КГБ с двигателем V6 от Toyota

По словам продавца, выставленный на продажу ГАЗ-21 имеет богатую историю. В советские годы «Волга» числилась на службе КГБ при посольстве в Бразилии, где прослужила около 30 лет. В середине 90-х автомобиль оказался в России, где его частично отреставрировали, а также заменили заводской мотор на двигатель V6 от Toyota Tacoma.

В ходе реставрации последний владелец установил в автомобиль кондиционер, заменил стартер, а также отремонтировал электропроводку. После чего «Волга» отправилась в США, где хозяин эксплуатировал автомобиль только в редких случаях, а также хранил в теплом гараже.

Как и кузов, оригинальный салон ГАЗ-21 сохранился в идеальном состоянии. Японский мотор позволяет 54-летней «Волге» развивать скорость до 110 километров в час. Однако, несмотря на объявление о продаже, владелец готов расстаться со своим автомобилем только летом 2021 года. В связи с этим стоимость машины пока неизвестна.