За советский ГАЗ-69 в Италии просят 6 тысяч евро

Это далеко не первый случай, когда образцы советского автопрома оказываются за рубежом. Например, летом 2020 года энтузиаст из Индии восстановил советский ЗИЛ-131, который местные военные использовали армейский вездеход в качестве шасси для ракетной установки.

А весной этого же года раритетный советский микроавтобус РАФ 1954 года выпуска появился на одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей в Чили. За него просили 800 тысяч песо или примерно 70 тысяч рублей по текущему курсу.