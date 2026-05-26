Опубликовано 26 мая 2026, 09:32
ГАЗ представил универсальную безрамную платформу для автомобилей нового поколения

ГАЗ создал безрамную платформу с подруливающей задней осью для микроавтобусов. Модульная конструкция позволяет гибко менять колёсную базу, высоту крыши, тип кузова (грузовой или пассажирский), а также устанавливать любые силовые установки — бензиновые, дизельные, газовые, водородные, электрические и гибридные, сообщает пресс-служба ГАЗ.
Новая платформа ГАЗ
Алексей Морозов
Платформа поддерживает передний, задний и полный привод, а также механическую или автоматическую коробки передач. Как отметил директор по развитию Андрей Кузнецов, новое семейство расширит модельный ряд завода и позволит выйти в сегмент компактных фургонов и микроавтобусов, где предприятие раньше не работало.

Безрамная конструкция снизила массу и погрузочную высоту (менее 60 см), а под полом можно разместить батареи ёмкостью до 150 кВт·ч — почти втрое больше, чем у текущей «Газели e-NN».

Представленный образец — электрический, с двумя моторами по 200 кВт (пиковая мощность) на каждой оси, но возможна и одномоторная версия. Ходовая часть: базово — независимая подвеска всех колёс, также проработаны варианты с зависимой задней подвеской и с подруливающими колёсами задней оси для уменьшения радиуса поворота. Рулевое управление — электрическая рейка, что открывает путь к системам активной помощи водителю.

Источник:Пресс-служба ГАЗ
Автор:Алексей Морозов
  ГАЗ представил универсальную безрамную платформу для автомобилей нового поколения