Подержанный внедорожник «Тигр» продают по цене BMW X7

На Auto.ru появилось объявление о продаже редкого пятидверного внедорожника ГАЗ-2330 «Тигр», который производится на Арзамасском машиностроительном заводе с 2005 года. За подержанный экземпляр, выпущенный в 2007 году, продавец просит 8,2 миллиона рублей. Для сравнения, за эту цену можно приобрести новый BMW X7 с 250-сильным дизелем, причем не в самой «бедной» комплектации.