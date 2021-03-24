24 марта, 10:11

Подержанный внедорожник «Тигр» продают по цене BMW X7

Редкий ГАЗ-2330 оценили в 8,2 миллиона рублей

ГАЗ-2330 «Тигр» (233001) 2007 года © Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже редкого пятидверного внедорожника ГАЗ-2330 «Тигр», который производится на Арзамасском машиностроительном заводе с 2005 года. За подержанный экземпляр, выпущенный в 2007 году, продавец просит 8,2 миллиона рублей. Для сравнения, за эту цену можно приобрести новый BMW X7 с 250-сильным дизелем, причем не в самой «бедной» комплектации.

Автор объявления отмечает, что внедорожник находится в идеальном состоянии, «грязи не видел» и вложений не требует. Кузов автомобиля защитной матовой краской Raptor, а салон обшит кожей с контрастной красной прострочкой. В числе доработок упоминаются дополнительный свет на крыше, улучшенная шумоизоляция, рация и камера заднего вида.

Салон ГАЗ-2330 «Тигр» (233001) 2007 года

Auto.ru

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В движение «Тигр» приводит дизельный двигатель объемом 5,9 литра мощностью 205 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач. Привод — полный.

В 2019 году Арзамасский машиностроительный завод оформил патент на доработанную версию армейского «Тигра». Модернизированный внедорожник обзавелся новой передней оптикой и китайской автоматической коробкой передач Shaanxi Fast Gear.

Источник: Auto.ru