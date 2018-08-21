Команда G-Drive Racing выиграла подряд третью гонку «Европейской серии Ле-Ман»

Экипаж Русинова начинал гонку на второй позиции, однако почти сразу после старта пилоты смогли вывести автомобиль на первую строчку, удерживая ее до конца гонки. В итоге команда опередила ближайших конкурентов почти на два круга.
Второе место на Сильверстоуне заняла команда DragonSpeed (Бен Хенли, Хенрик Хедман и Николя Ляпьер), а тройку призеров замкнули гонщики Пол Луп Шатин, Пол Лафарг и Мемо Роха, представляющие коллектив IDEC Sport.
Экипажу российской команды SMP Racing, в которой выступают Виктор Шайтар и Матевос Исаакян, не удалось добраться до финиша.
В мае экипаж Романа Русинова одержал победу на четырехчасовой гонке в Монце, а до этого – на автодроме Red Bull Ring. Сейчас G-Drive Racing занимает первое место в командном зачете Европейской серии Ле-Ман.
Следующая гонка пройдет в бельгийском Спа 23 сентября.