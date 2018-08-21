Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
21 августа 12:21

Команда G-Drive Racing выиграла подряд третью гонку «Европейской серии Ле-Ман»

Экипаж Русинова стал первым на четырехчасовой гонке в Сильверстоуне

Поделиться

Российская команда G-Drive Racing одержала третью победу подряд в «Европейской серии Ле-Ман» (ELMS) и четвертую в текущем году. Экипаж Романа Русинова, Андреа Пиццитолы и Жан-Эрика Верня занял первую строчку на четырехчасовой гонке в британском Сильверстоуне.

Экипаж Русинова начинал гонку на второй позиции, однако почти сразу после старта пилоты смогли вывести автомобиль на первую строчку, удерживая ее до конца гонки. В итоге команда опередила ближайших конкурентов почти на два круга.

Второе место на Сильверстоуне заняла команда DragonSpeed (Бен Хенли, Хенрик Хедман и Николя Ляпьер), а тройку призеров замкнули гонщики Пол Луп Шатин, Пол Лафарг и Мемо Роха, представляющие коллектив IDEC Sport.

Экипажу российской команды SMP Racing, в которой выступают Виктор Шайтар и Матевос Исаакян, не удалось добраться до финиша.

В мае экипаж Романа Русинова одержал победу на четырехчасовой гонке в Монце, а до этого – на автодроме Red Bull Ring. Сейчас G-Drive Racing занимает первое место в командном зачете Европейской серии Ле-Ман.

Следующая гонка пройдет в бельгийском Спа 23 сентября.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...