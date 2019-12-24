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13:08

Назван самый популярный китайский автомобиль в России

Чаще всего россияне покупают Geely Atlas

Geely Atlas
Лиза Будрина
С января по ноябрь 2019 года на российском рынке было продано 6 518 экземпляров Geely Atlas, что на 198 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-службе китайской марки заявили, что Atlas занимает пятое место среди всех кроссоверов в стране по проценту прироста продаж.

По собственной информации «Мотора», в ноябре Geely Atlas разошелся в количестве 677 экземпляров. Лучшими месяцами для модели в 2019 году стали июнь, когда дилеры реализовали 751 кроссовер, и октябрь (730 машин). Меньше всего «Атласов» продали в январе – 361 экземпляр. Кроссовер пользуется популярностью и на зарубежных рынках, где он занял первое место в сегменте среди китайских брендов (с января по октябрь 2019 года было реализовано 45 483 единиц).

В скором времени Geely привезет в Россию Atlas Pro, который уже продается в Китае под названием Boyue Pro. Но прежде на рынок выйдет компактный кроссовер Coolray, который ранее получил Одобрение типа транспортного средства. Новинку будут поставлять из КНР, в то время как Atlas возят с белорусского завода «Белджи».

В целом же продажи Geely за 11 месяцев составили 8150 новых автомобилей (рост на 200 процентов). Для сравнения, результат Haval за тот же период 10 014 реализованных машин (+277 процентов), Chery 5 527 машин (+11 процентов), а Lifan, который, возможно, вскоре покинет российский рынок 3 823 штуки (-72 процента). Самая популярная модель Haval – H6 (550 машин), у Chery – Tiggo 4 (351 проданный автомобиль), а у Lifan – Solano (56 штук).