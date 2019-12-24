Назван самый популярный китайский автомобиль в России

По собственной информации «Мотора», в ноябре Geely Atlas разошелся в количестве 677 экземпляров. Лучшими месяцами для модели в 2019 году стали июнь, когда дилеры реализовали 751 кроссовер, и октябрь (730 машин). Меньше всего «Атласов» продали в январе – 361 экземпляр. Кроссовер пользуется популярностью и на зарубежных рынках, где он занял первое место в сегменте среди китайских брендов (с января по октябрь 2019 года было реализовано 45 483 единиц).

В скором времени Geely привезет в Россию Atlas Pro, который уже продается в Китае под названием Boyue Pro. Но прежде на рынок выйдет компактный кроссовер Coolray, который ранее получил Одобрение типа транспортного средства. Новинку будут поставлять из КНР, в то время как Atlas возят с белорусского завода «Белджи».