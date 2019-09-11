Geely потратит на беспилотное аэротакси 50 миллионов евро

Воздушное такси выглядит необычно из-за своей конструкции с 18 роторами, которые заменяют один вертолетный винт. Такая схема позволила в значительной степени снизить уровень шума.

Летательный аппарат уже получил сертификат о соответствие стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности и сотрудничает с международным аэропортом Франкфурта.