Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:31

Geely потратит на беспилотное аэротакси 50 миллионов евро

Немецкий стартап Volocopter привлек дополнительные средства, которые направит на запуск сервиса в Китае

Компания Volocopter объявила о там, что получила дополнительные инвестиции в размере 50 миллионов евро (3,6 миллиарда рублей) от китайской Geely. Деньги будут потрачены на подготовку к запуску коммерческих рейсов и создание собственного производства аэротранспорта в Китае. Инвесторами проекта также выступают Intel и Daimler.

В конце августа Volocopter представил свое первое коммерческое аэротакси VoloCity. Оно способно перевозить двух пассажиров на расстояние до 35 километров с максимальной скоростью 110 километров в час. Недавно аппарат протестировали в аэропорту Хельсинки.

>
Reload
1 / 2

Воздушное такси выглядит необычно из-за своей конструкции с 18 роторами, которые заменяют один вертолетный винт. Такая схема позволила в значительной степени снизить уровень шума.

Летательный аппарат уже получил сертификат о соответствие стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности и сотрудничает с международным аэропортом Франкфурта.

До конца текущего года Volocopter проведет публичные испытания аэротакси в Сингапуре. Пока же компания сосредоточилась на создании необходимой для полетов инфраструктуры, в том числе разработке взлетно-посадочных площадок.

Дорогу покажешь? Легендарные такси крупнейших городов мира

В 2018 года китайский производитель дронов Ehang провел испытания квадрокоптера, способного перевозить пассажиров. Помимо пассажирских перевозок тесты включали вертикальный набор высоты до уровня 300 метров, перевозку груза массой 230 килограммов, полет по установленному маршруту на расстояние 15 километров, а также движение со скоростью 130 километров в час.

Подобный проект имеется и у авиастроительного гиганта Airbus он получил название Vahana. Компания уверяет, что дальность полета этого аэротакси составляет 60-100 километров при максимальной высоте в 1500 метров.