Geely потратит на беспилотное аэротакси 50 миллионов евро

В конце августа Volocopter представил свое первое коммерческое аэротакси VoloCity. Оно способно перевозить двух пассажиров на расстояние до 35 километров с максимальной скоростью 110 километров в час. Недавно аппарат протестировали в аэропорту Хельсинки.
Воздушное такси выглядит необычно из-за своей конструкции с 18 роторами, которые заменяют один вертолетный винт. Такая схема позволила в значительной степени снизить уровень шума.
Летательный аппарат уже получил сертификат о соответствие стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности и сотрудничает с международным аэропортом Франкфурта.
До конца текущего года Volocopter проведет публичные испытания аэротакси в Сингапуре. Пока же компания сосредоточилась на создании необходимой для полетов инфраструктуры, в том числе разработке взлетно-посадочных площадок.
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В 2018 года китайский производитель дронов Ehang провел испытания квадрокоптера, способного перевозить пассажиров. Помимо пассажирских перевозок тесты включали вертикальный набор высоты до уровня 300 метров, перевозку груза массой 230 килограммов, полет по установленному маршруту на расстояние 15 километров, а также движение со скоростью 130 километров в час.
Подобный проект имеется и у авиастроительного гиганта Airbus – он получил название Vahana. Компания уверяет, что дальность полета этого аэротакси составляет 60-100 километров при максимальной высоте в 1500 метров.