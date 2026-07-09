Опубликовано 09 июля 2026, 23:241 мин.
Geely против Chery: китайские марки бьются за рекорд дальности хода
Geely Galaxy A7 признали самым выносливым седаном планеты. Результат, показанный Geely Galaxy A7 EM, превзошёл достижение марки Chery, чей гибридный седан Chery Fulwin A8L проехал без дозаправки и подзарядки на 240 км меньше. Нынешний показатель — 2,6 тыс. км — позволил бренду Geely попасть в «Книгу рекордов Гиннесса».
© Geely
Geely Galaxy A7 — это крупный седан длиной 4,9 м, оборудованный гибридной силовой установкой. Он может похвастаться низким расходом топлива — всего 2 л на 100 км пути.
Цена считается скромной даже для Китая: от 100 тыс. юаней (1,1 млн рублей). В набор оборудования входят 14,6-дюймовый дисплей, проекционный экран и 14-точечный массаж кресел.
Новинка оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя, пару которому составляет один электромотор. Общая отдача достигает 350 л.с.
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