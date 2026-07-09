Опубликовано 09 июля 2026, 21:011 мин.
«Москвич» нашёл способ, как сделать доступнее для россиян электрокар 3е
Марка «Москвич» нашла способ снизить стоимость электрокара «Москвич 3е». Электрический кроссовер «Москвич 3е» теперь можно приобрести за 3,5 вместо прежних 4,2 млн рублей, выяснил журнал Motor, изучив официальный сайт российской марки. Причиной столь резкого снижения цены стало внедрение нового тягового аккумулятора российского производства.
© Москвич
Электрокар обзавёлся литий-никель-марганец-кобальтовой батареей ёмкостью 66 кВт∙ч вместо прежнего литий-никель-кобальт-алюминиевого аккумулятора отдачей 65,7 кВт∙ч.
Со сменой источника питания запас хода батарейного кроссовера «Москвич 3е» по циклу WLPT сократился до 397 против исходных 410 км, то есть совсем незначительно.
Новый аккумулятор выпущен компанией «Рэнера», подразделением госкорпорации «Росатом». Снаряжённая масса (1765 кг) и максимальная скорость (150 км/ч) остались прежними.
В движение машину приводит неизменный электромотор отдачей 193 л.с. и 340 Нм, чья 30-минутная мощность, с которой начисляются налоги, составляет 68 л.с.
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Автор:Алексей Кованов
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