«Москвич» нашёл способ, как сделать доступнее для россиян электрокар 3е

Электрокар обзавёлся литий-никель-марганец-кобальтовой батареей ёмкостью 66 кВт∙ч вместо прежнего литий-никель-кобальт-алюминиевого аккумулятора отдачей 65,7 кВт∙ч.

Со сменой источника питания запас хода батарейного кроссовера «Москвич 3е» по циклу WLPT сократился до 397 против исходных 410 км, то есть совсем незначительно.

Новый аккумулятор выпущен компанией «Рэнера», подразделением госкорпорации «Росатом». Снаряжённая масса (1765 кг) и максимальная скорость (150 км/ч) остались прежними.

В движение машину приводит неизменный электромотор отдачей 193 л.с. и 340 Нм, чья 30-минутная мощность, с которой начисляются налоги, составляет 68 л.с.

Читайте также: