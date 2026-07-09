Опубликовано 09 июля 2026, 17:311 мин.
Кроссовер, собранный на бывшем заводе GM, оценили в 4 млн рублей
Российская марка Esteo раскрыла стоимость кроссовера MX петербургской сборки. На сайте марке Esteo появилась стоимость кроссовера MX, основой которому послужил китайский Exeed Sterra E05. Как выяснил журнал Motor, в РФ будет представлена только одна версия — с двухлитровым турбированным двигателем отдачей 197 л.с. и 375 Нм, с которым сочетаются классический восьмидиапазонный «автомат» и полноприволная трансмиссия.
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В базовой комплектации Premium за 4,0 млн рублей заявлены 19-дюймовые колёса, атмосферная подсветка салона, 14 динамиков аудиосистемы и салон, отделанный экокожей чёрного цвета.
В 4,3 млн рублей оценена старшая версия Flagship. Ей полагаются многоцветная подсветка интерьера, 20-дюймовые диски, 21 акустический динамик, а также обивка кресел дорогой кожей Nappa.
MX оснащён штатной телематической системой, которая позволяет владельцу дистанционно запускать двигатель, настраивать параметры микроклимата и контролировать местоположение автомобиля.
Производством российско-китайских кроссоверов Esteo MX занаимается петербургский завод промышленного холдинга АГР — это конвейер, прежде принадлежавший концерну General Motors.
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