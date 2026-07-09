Кроссовер, собранный на бывшем заводе GM, оценили в 4 млн рублей

Российская марка Esteo раскрыла стоимость кроссовера MX петербургской сборки. На сайте марке Esteo появилась стоимость кроссовера MX, основой которому послужил китайский Exeed Sterra E05. Как выяснил журнал Motor, в РФ будет представлена только одна версия — с двухлитровым турбированным двигателем отдачей 197 л.с. и 375 Нм, с которым сочетаются классический восьмидиапазонный «автомат» и полноприволная трансмиссия.