Geely будет выпускать высококлассные электрические пикапы

Geely будет выпускать высококлассные электрические пикапыКитайский холдинг создаст отдельный бренд для выхода в новый для себя сегмент
Для Geely сегмент пикапов нов, ведь на внутреннем рынке продаётся единственный грузовичок — бензиновый Farizon Remote FX, который представляет собой безыскусно доработанный Atlas Pro. Однако электрические пикапы — совсем другое дело, ведь опыт прошлых лет автопроизводителям применить сложнее.
Для высококлассных электропикапов холдинг Geely наверняка задействует алюминиевую платформу SEA (Sustainable Experience Architecture). Инженеры Geely гордятся, что возможности масштабирования SEA коллосальные — по общим принципам можно создавать и суперкары, и коммерческий транспорт, и бюджетные сити-кары.
Первенцем SEA стал универсал Zeekr 001 — у топ-версии 544 лошадиные силы, полный привод, батарея на 100 киловатт-часов и автономность 606 километров (NEDC).
Если китайцам удастся выпустить электропикап, который похож по характеристикам на флагман Rivian, то холдинг Geely наверняка не ограничится продажами на внутреннем рынке и будет поставлять новинку на экспорт. Кстати сегмент премиум-пикапов привлекает всё больше автопроизводителей — недавно о разработке подобной модели заявила Audi.