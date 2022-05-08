Geely будет выпускать высококлассные электрические пикапы

Для высококлассных электропикапов холдинг Geely наверняка задействует алюминиевую платформу SEA (Sustainable Experience Architecture). Инженеры Geely гордятся, что возможности масштабирования SEA коллосальные — по общим принципам можно создавать и суперкары, и коммерческий транспорт, и бюджетные сити-кары.

Первенцем SEA стал универсал Zeekr 001 — у топ-версии 544 лошадиные силы, полный привод, батарея на 100 киловатт-часов и автономность 606 километров (NEDC).