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Вчера в 23:23
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Geely будет выпускать высококлассные электрические пикапы

Китайский холдинг создаст отдельный бренд для выхода в новый для себя сегмент
Фирма Geely будет выпускать высококлассные электрические пикапы под маркой Radar. Китайские журналисты выяснили, что о новом бренде расскажут 13 мая, причём в этот день может быть не только объявлена стратегия Radar, но и представлен первый прототип. Подробностей нет, но по неофициальным данным Geely хочет выпускать аналоги американских грузовичков Rivain: значит в разработке очень мощные и тяжёлые премиум-пикапы.
Geely будет выпускать высококлассные электрические пикапы
© Топливный пикап Geely Farizon Remote FX
Сергей Ильин

Для Geely сегмент пикапов нов, ведь на внутреннем рынке продаётся единственный грузовичок — бензиновый Farizon Remote FX, который представляет собой безыскусно доработанный Atlas Pro. Однако электрические пикапы — совсем другое дело, ведь опыт прошлых лет автопроизводителям применить сложнее.

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Для высококлассных электропикапов холдинг Geely наверняка задействует алюминиевую платформу SEA (Sustainable Experience Architecture). Инженеры Geely гордятся, что возможности масштабирования SEA коллосальные — по общим принципам можно создавать и суперкары, и коммерческий транспорт, и бюджетные сити-кары.

Первенцем SEA стал универсал Zeekr 001 — у топ-версии 544 лошадиные силы, полный привод, батарея на 100 киловатт-часов и автономность 606 километров (NEDC).

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Если китайцам удастся выпустить электропикап, который похож по характеристикам на флагман Rivian, то холдинг Geely наверняка не ограничится продажами на внутреннем рынке и будет поставлять новинку на экспорт. Кстати сегмент премиум-пикапов привлекает всё больше автопроизводителей — недавно о разработке подобной модели заявила Audi.

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