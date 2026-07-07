Geely растянула Preface до размеров Mercedes-Benz E-Klasse

Geely Preface L90 сможет предложить и двигатели внутреннего сгорания, и гибридные силовые установки. В первом случае покупателю будут доступны агрегаты объёмом 1,5 (198 л.с.) и 2,0 (268 л.с.) литра.

Что касается гибридов, то это будет новейшая система Geely i-HEV, построенная вокруг 1,5-литрового ДВС мощностью 161 л.с. Велика вероятность, что этому двигателю будет ассистировать электромотором отдачей 235 л.с.

Главной технологической особенностью Preface L90 станет опциональный накрышный лидар, обеспечивающий работу продвинутого комплекса помощи водителю G-Pilot H5 на базе двух чипов NVIDIA Orin-X мощностью 508 TOPS.

Как предполагают аналитики, Geely выводит седан Galaxy Starshine 7 Max под своей маркой, чтобы начать экспортные поставки таких машин. Подробности будут раскрыты 10 июля.

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