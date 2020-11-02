Geely раскрыла информацию о моторе Tugella для России

Для российской версии кросс-купе заявлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил 350 Нм крутящего момента, работающий в паре с восьмидиапазонным гидромеханическим автоматом Aisin. На разгон с места до первой «сотни» Tugella тратит 6,9 секунд, а расход топлива составляет 8,1 литра на 100 километров пути.

Ранее сообщалось, что россиянам будет доступна и менее мощная версия «турбочетвёрки», развивающая 200 сил – такой мотор также указан в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), полученном в начале августа. Привезёт ли Geely в Россию такой двигатель в будущем, пока неизвестно. В документе также указаны два типа привода: передний и полный.