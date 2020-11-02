Geely раскрыла информацию о моторе Tugella для России

Для российской версии кросс-купе заявлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил 350 Нм крутящего момента, работающий в паре с восьмидиапазонным гидромеханическим автоматом Aisin. На разгон с места до первой «сотни» Tugella тратит 6,9 секунд, а расход топлива составляет 8,1 литра на 100 километров пути.
Ранее сообщалось, что россиянам будет доступна и менее мощная версия «турбочетвёрки», развивающая 200 сил – такой мотор также указан в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), полученном в начале августа. Привезёт ли Geely в Россию такой двигатель в будущем, пока неизвестно. В документе также указаны два типа привода: передний и полный.
Geely
Geely Tugella получил две гибридные версии. Но не в России
Tugella, известная в Китае как Xing Yue, в России получила имя в честь 411-метрового водопада в ЮАР. Кроссовер стал «пилотной» моделью китайской марки, построенной на новой модульной платформе СМА: архитектура разработана совместно со шведской Volvo и лежит в основе Volvo XC40, электрокара Polestar 2 и автомобилей Lynk&Co.
В списке базового оснащения кроссовера для России числятся система мониторинга давления и температуры воздуха в шинах, система вызова экстренных служб и мультимедийка. За доплату можно будет дооснастить Tugella круиз-контролем и люком на крыше.
В ОТТС указано, что на отечественный рынок будут поставляться Tugella китайской сборки. Однако, по некоторым данным, производство для России могут наладить на белорусском предприятии «БелДжи»: в октябре появились «живые» фотографии Tugella, сделанные на территории завода.