Geely выпустила седан, который ездит на бензине, спирте и электричестве
Ключевое преимущество системы заключается в возможности смешивать жидкое топливо в абсолютно любых пропорциях прямо в топливном баке. Специальный датчик анализирует состав горючего в реальном времени, автоматически корректируя параметры впрыска и зажигания. Водителю не нужно знать химический состав залитого топлива — автомобиль адаптируется к нему самостоятельно.
Такая универсальность решает проблему доступности инфраструктуры. Если поблизости нет традиционной АЗС, можно залить технический спирт; если закончился метанол — подойдёт бензин. В чисто электрическом режиме батареи хватает на пробег до 125 км.
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При истощении заряда подключается 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 126 л.с. Его тепловой КПД достигает рекордных для серийного производства 48,15%. Заявленный расход топлива составляет около 2,8 л/100 км независимо от типа используемого горючего.
Кроме того, система гарантированно запускается при экстремальных морозах до -40°C. Надежность агрегата подтверждена испытаниями: они длились в 3,6 раза дольше отраслевых стандартов, а суммарный пробег дорожных тестов превысил 2 млн км в разных климатических зонах.
Габариты новинки соответствуют стандартам среднего класса: длина — 4806 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1490 мм, колёсная база — 2756 мм.