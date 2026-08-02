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Опубликовано 02 августа 2026, 13:54
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Geely выпустила седан, который ездит на бензине, спирте и электричестве

Geely представила гибридный Galaxy Star 6 EF на трёх видах энергии. Китайский концерн Geely официально представил седан Galaxy Star 6 EF. Эксперты называют новинку самым «всеядным» гибридом на планете, уточняет CarNewsChina. Главная особенность автомобиля — уникальная силовая установка, способная питаться тремя источниками энергии: электричеством, традиционным бензином или метиловым спиртом (метанолом).
Geely Galaxy Star 6 EF
Geely Galaxy Star 6 EF
© Geely
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Ключевое преимущество системы заключается в возможности смешивать жидкое топливо в абсолютно любых пропорциях прямо в топливном баке. Специальный датчик анализирует состав горючего в реальном времени, автоматически корректируя параметры впрыска и зажигания. Водителю не нужно знать химический состав залитого топлива — автомобиль адаптируется к нему самостоятельно.

Такая универсальность решает проблему доступности инфраструктуры. Если поблизости нет традиционной АЗС, можно залить технический спирт; если закончился метанол — подойдёт бензин. В чисто электрическом режиме батареи хватает на пробег до 125 км.

Geely Galaxy Star 6 EF

© Geely

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При истощении заряда подключается 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 126 л.с. Его тепловой КПД достигает рекордных для серийного производства 48,15%. Заявленный расход топлива составляет около 2,8 л/100 км независимо от типа используемого горючего.

Кроме того, система гарантированно запускается при экстремальных морозах до -40°C. Надежность агрегата подтверждена испытаниями: они длились в 3,6 раза дольше отраслевых стандартов, а суммарный пробег дорожных тестов превысил 2 млн км в разных климатических зонах.

Габариты новинки соответствуют стандартам среднего класса: длина — 4806 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1490 мм, колёсная база — 2756 мм.

Источник:CarNewsChina
Автор:Алексей Кованов
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