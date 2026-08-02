Geely выпустила седан, который ездит на бензине, спирте и электричестве

Ключевое преимущество системы заключается в возможности смешивать жидкое топливо в абсолютно любых пропорциях прямо в топливном баке. Специальный датчик анализирует состав горючего в реальном времени, автоматически корректируя параметры впрыска и зажигания. Водителю не нужно знать химический состав залитого топлива — автомобиль адаптируется к нему самостоятельно.

Такая универсальность решает проблему доступности инфраструктуры. Если поблизости нет традиционной АЗС, можно залить технический спирт; если закончился метанол — подойдёт бензин. В чисто электрическом режиме батареи хватает на пробег до 125 км.