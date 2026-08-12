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Опубликовано 12 августа 2026, 17:05
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Geely выведет на рынок внедорожник в стиле Land Rover Defender

В Китае стартуют продажи гибридного внедорожника Geely Galaxy Battleship 700. Флагманская модель с дизайном в стиле Land Rover Defender отличается хорошей геометрической проходимостью: у него угол въезда — 30°, съезда — 31°, дорожный просвет — 233 мм.
Geely Galaxy Battleship 700
Geely Galaxy Battleship 700
© Autohome
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Новинка получила светодиодную оптику и заднюю распашную дверь с укрепленным на ней запасным колесом. Длина внедорожника Geely — 5085 мм, колесная база — 2900 мм. В салоне установлена мультимедийная система с пятью экранами, поддерживающая голосовое управление. Среди опций — двухсекционный холодильник на 18 л, кресла с массажем, панорамная крыша.

Geely Galaxy Battleship 700

© Autohome

Гибридная силовая установка включает бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л или 2,0 л, а также три электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 1128 л.с. Для питания электромоторов служит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 47 кВт·ч от компании CATL. Запас хода на электротяге составляет 305 км. Также автомобиль получил пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, обеспечивающими плавную регулировку уровня демпфирования.

Облик нового внедорожника Geely вызывает ассоциации с культовым британским внедорожником Land Rover Defender за счет пропорций кузова, задняя двери с «запаской» и общей стилистики. По габаритам Geely Galaxy Battleship 700 близок к удлиненному Land Rover Defender 130.

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Автор:Михаил Лобачёв
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