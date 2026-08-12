Гибридная силовая установка включает бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5 л или 2,0 л, а также три электромотора. Суммарная мощность силовой установки составляет 1128 л.с. Для питания электромоторов служит литий-железо-фосфатная батарея емкостью 47 кВт·ч от компании CATL. Запас хода на электротяге составляет 305 км. Также автомобиль получил пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, обеспечивающими плавную регулировку уровня демпфирования.

Облик нового внедорожника Geely вызывает ассоциации с культовым британским внедорожником Land Rover Defender за счет пропорций кузова, задняя двери с «запаской» и общей стилистики. По габаритам Geely Galaxy Battleship 700 близок к удлиненному Land Rover Defender 130.

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