Появились первые фотографии электрического седана Genesis

Наиболее заметное отличие прототипа eG80 от седана с ДВС – пятиугольная пластиковая панель на месте решетки радиатора. Неприкрытая панель может быть частью маскировки – не исключено, что для серийного варианта электромобиля Genesis предложит более качественную заглушку. По бокам фальшрешетки видны те же «двойные» фары-полоски, которыми со сменой поколения обзавелся одноименный седан. Электрокар на шпионских снимках выдает также отсутствие патрубков выхлопной системы.

Уже имеется некоторая информация об оснащении «зеленого» бизнес-седана. Сообщалось, что он получит технологию в стиле Tesla и сможет обновляться «по воздуху» без участия владельца. Причем дистанционный апгрейд будут получать не только мультимедийная система и навигатор, но и прошивка двигателей, аккумуляторов и систем безопасности.