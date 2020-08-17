Электрический кроссовер Genesis сфотографировали на дороге

По данным Autoevolution, в распоряжении которого оказались шпионские снимки, в основу автомобиля ляжет платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP), на которой базируется электрический концепт-кар Hyundai 45, показанный в прошлом году. Платформа от Hyundai, которая позволит сократить траты на разработку новинки, также станет базой для будущего электрокроссовера Kia CV.

Под плотным камуфляжем видны фирменные двойные горизонтальные фары, как у первого кроссовера марки GV80 и флагмана G90, купеобразный силуэт и просторные колесные арки. Ранее в объектив фотошпионов попал прототип кроссовера с более скромными колесными дисками, необычной задней оптикой и спойлером над задним стеклом.