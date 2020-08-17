Электрический кроссовер Genesis сфотографировали на дороге

По данным Autoevolution, в распоряжении которого оказались шпионские снимки, в основу автомобиля ляжет платформа Electric-Global Modular Platform (E-GMP), на которой базируется электрический концепт-кар Hyundai 45, показанный в прошлом году. Платформа от Hyundai, которая позволит сократить траты на разработку новинки, также станет базой для будущего электрокроссовера Kia CV.
Под плотным камуфляжем видны фирменные двойные горизонтальные фары, как у первого кроссовера марки GV80 и флагмана G90, купеобразный силуэт и просторные колесные арки. Ранее в объектив фотошпионов попал прототип кроссовера с более скромными колесными дисками, необычной задней оптикой и спойлером над задним стеклом.
Фото: Autoevolution
Ожидается, что JW EV предложат с одним или двумя электромоторами — в последнем случае электрический Genesis будет полноприводным. Тяговых батарей тоже две, как у субкомпактного кроссовера Hyundai Kona Electric, однако премиальная новинка окажется более дальнобойной.
Согласно официальным данным Hyundai, Kona Electric в зависимости от объема батареи способна преодолеть на одной зарядке 300 или 452 километра пути, а аккумуляторы JW EV обеспечат ему примерно 500 километров хода. Пополнить заряд до 80 процентов можно будет за 20 минут.
По данным источников из Южной Кореи, компактный электрокросс Genesis JW EV встанет на конвейер предприятия в городе Ульсан в следующем июне, а до европейских дилеров доберется в третьем квартале 2021 года.
Параллельно с JW EV южнокорейская компания готовит электрический седан eG80, который выйдет в серию в течение двух лет. Седан станет первым электромобилем концерна Hyundai Group с поддержкой беспроводных обновлений: он сможет «по воздуху» обновлять прошивку электродвигателей и батарей, а также софт систем безопасности.