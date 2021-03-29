Genesis показал на видео электрическое купе

По предварительным данным, в основе купе лежит платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанная для электрокаров Hyundai, Kia и Genesis. Она предусматривает несколько вариантов конфигурации: стандартно устанавливается один электромотор на задней оси, а для полноприводных машин предусмотрен второй электродвигатель спереди.

Купе Genesis, скорее всего, получит двухмоторную установку и будет унифицировано с седаном Ioniq 6: два электромотора суммарно выдают 306 лошадиных сил, а питает их батарея емкостью 72,6 киловатт-часа. На одной зарядке электрокар сможет проезжать около 500 километров по циклу WLTP.

На видео продемонстрированы некоторые особенности дизайна новинки. Например, она получит фирменные светящиеся полосы Genesis Quad Lights по бокам и необычный селектор трансмиссии в виде крутящегося шара.