Genesis показал новый кроссовер GV70 на фотографиях

Ранее шпионы опубликовали фотографии GV70 Sport, которую внешне можно отличить по спойлеру на пятой двери, крупным патрубкам выпускной системы и аэродинамически развитым бамперам. По словам представителей марки, GV70 готов к финальному этапу дорожных тестов, он продлится месяц.

Следом за кроссовером GV70 на рынке должен появиться универсал G70 – он засветился на официальном тизере, опубликованном брендом. По предварительным данным, модель покажут в течение 2021 года.