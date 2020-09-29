Genesis показал новый кроссовер GV70 на фотографиях

Новинка GV70, которую прочат в конкуренты BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5, получила массивную пятиугольную радиаторную решётку и оптику в стиле GV80 с горизонтально ориентированными линиями. Уже известно, что в основу модели ляжет заднеприводная платформа от нового G70, а в линейку двигателей войдут 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Theta III (на GV80 он выдаёт 304 лошадиные силы) и мотор 3.5 мощностью на уровне 380 сил. В качестве альтернативы предложат дизель 2.2 (210 сил). Трансмиссия – восьмидиапазонный «автомат», опционально будет доступная система полного привода.
Фото: Genesis
Ранее шпионы опубликовали фотографии GV70 Sport, которую внешне можно отличить по спойлеру на пятой двери, крупным патрубкам выпускной системы и аэродинамически развитым бамперам. По словам представителей марки, GV70 готов к финальному этапу дорожных тестов, он продлится месяц.
Следом за кроссовером GV70 на рынке должен появиться универсал G70 – он засветился на официальном тизере, опубликованном брендом. По предварительным данным, модель покажут в течение 2021 года.
Ранее стало известно, что «старший» кроссовер GV80 появится в России. Не исключено, что до нашего рынка доберётся и компактный GV70.