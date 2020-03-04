Основатель Italdesign построил электрический гиперкросс и родстер с «гало»

Силовая установка Bandini Dora Barchetta такая же, как у Vision 2030 Desert Raid, только электромоторы в сумме выдают на 380 киловатт, а 400 (544 лошадиные силы). С места до «сотни» полноприводная баркетта разгоняется за 3,3 секунды и достигает 250 силомеров в час. Без подзарядки электрокар проезжает более 450 километров, но в каком цикле не уточняется.