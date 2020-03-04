Основатель Italdesign построил электрический гиперкросс и родстер с «гало»

Двухместный Vision 2030 Desert Raid эволюционировал из обычного Vision 2030. У машин общие кузовные панели, силовая установка, но есть различия в оснащении. Так, «пустынному» электрокару расширили колею, отрядили специальные колеса для штурма дюн и брызговики из углепластика. В салоне установили два спортивных кресла с обивкой износостойким текстилем Kult итальянской PT Pantaloni Torino.
В движение Vision 2030 Desert Raid приводят два электромотора (380 киловатт или 517 сил и 680 Нм момента), питающиеся от батареи на 90 киловатт-часов. Заявлены запас хода свыше 450 километров, разгон до ста за 3,8 секунды и максималка в 250 километров в час. Купе прежде всего ориентировано на использование вне асфальтированных дорог, и помочь ему преодолевать бездорожье должен клиренс в 240 миллиметров.
Вторая новинка представляет собой классическую баркетту, вдохновленную спорткарами Bandini. Авторы использовали в ней несколько интересных решений: например, установили безрамочное лобовое стекло, а безопасность обеспечили трубчатым каркасом, сделаным по образу «гало» болидов Формулы-1. В салоне обращают внимание «мост», разделивший кокпит на две половины, руль-штурвал и полное отсутствие физических переключателей.
Силовая установка Bandini Dora Barchetta такая же, как у Vision 2030 Desert Raid, только электромоторы в сумме выдают на 380 киловатт, а 400 (544 лошадиные силы). С места до «сотни» полноприводная баркетта разгоняется за 3,3 секунды и достигает 250 силомеров в час. Без подзарядки электрокар проезжает более 450 километров, но в каком цикле не уточняется.
Весной 2019 года Джуджаро показал концепт Kangaroo, разработанный в сотрудничестве с китайской CH Auto. Идеалогического родственника французского Mega Track оборудовали гидравлической подвеской с регулировкой дорожного просвета (120–260 миллиметров) и угла развала колес, а также подруливающей задней осью и выдвижным сплиттером.