Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA следующего поколения разделит архитектуру MFA2 с новым A-Class и немного изменится в размерах. В моторной гамме будут бензиновые турбомоторы 1.33 (163 силы) и 2.0 (190 либо 224 лошадиные силы) и дизели 1.5 (95 и 116 сил) и 2.0 (150 и 190). Также ожидается появление «заряженных» AMG-версий 35 и 45 — в последнем случае ДВС кроссовера дополнят умеренной гибридной системой.