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12:13

Раскрыта внешность нового Mercedes-Benz GLA

Опубликован эскиз кроссовера следующего поколения

Алексей Носаченко
Компания Mercedes-Benz опубликовала дизайн-скетч нового GLA. Кроссовер сохранит форм-фактор, но его дизайн изменится, чтобы соответствовать старшим моделям.

Mercedes-Benz GLA следующего поколения разделит архитектуру MFA2 с новым A-Class и немного изменится в размерах. В моторной гамме будут бензиновые турбомоторы 1.33 (163 силы) и 2.0 (190 либо 224 лошадиные силы) и дизели 1.5 (95 и 116 сил) и 2.0 (150 и 190). Также ожидается появление «заряженных» AMG-версий 35 и 45 — в последнем случае ДВС кроссовера дополнят умеренной гибридной системой.

Ранее немецкий производитель показал фотографии предсерийных прототипов GLA и интерьер новинки. Известно, что салон будут выполнен в духе A-Class с медиакомплексом MBUX последней версии, функций Interior Assist и системой распознавания движений. Помимо этого, GLA получил сиденья второго ряда с раздельной регулировкой в продольном направлении.

Нынешний Mercedes-Benz GLA для России оснащается турбомоторами 1.6 и 2.0 мощностью 150 и 211 сил соответственно. Коробка — семиступенчатый «робот». Цены на GLA начинаются от 2 210 000 рублей.