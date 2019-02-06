Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:47

Jeep Gladiator примет участие в хардкорной внедорожной гонке

Пилотировать пикап будет знаменитый гонщик Робби Гордон

Производитель аксессуаров Savvy Off-Road поможет Jeep подготовить пикап Gladiator к внедорожной гонке King of the Hammers Every Man Challenge. Пилотировать автомобиль будет участник «Дакара» и Baja 1000 Робби Гордон, а также Эрик Миллер.

Самый зрелищный дрэг-рейсинг в мире: гонки по песку

Jeep Gladiator выступит в классе Spidertrax 4600 Stock Class, куда допускаются серийные внедорожники с оригинальным заводским двигателем, рамой и кузовом. Пикап будет оснащен 3,6-литровой «шестеркой» Pentastar, выдающей 289 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. На товарной машине такой агрегат может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».

Для гонки «Гладиатор» оборудуют кастомной подвеской с амортизаторами Fox, усиленными мостами Dynatrac 60, колесами с бэдлоками и внедорожными 35-дюймовыми покрышками Falken Wildpeak M/T. Помимо этого, пикап получил лебедку, защитный каркас и кресла Recaro.

Премьера Jeep Gladiator состоялась в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Пикап построен на базе рамного внедорожника Wrangler. Он предлагается с двумя вариантами полного привода, включая вариант с отключаемым передним стабилизатором, имеет 28-сантиметровый дорожный просвет и способен преодолевать броды глубиной до 76 сантиметров.

Внедорожник класса ULTRA4

King of the Hammers — внедорожная гонка со скоростными песчаными участками и техническим рок-кроулингом. Соревнование включает в себя пять отдельных гонок, которые проводятся на протяжении недели. Самая зрелищная часть — заезды хардкорных багги в классе ULTRA4 vs. Rock Bouncer.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...