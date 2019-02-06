Jeep Gladiator примет участие в хардкорной внедорожной гонке

Jeep Gladiator выступит в классе Spidertrax 4600 Stock Class, куда допускаются серийные внедорожники с оригинальным заводским двигателем, рамой и кузовом. Пикап будет оснащен 3,6-литровой «шестеркой» Pentastar, выдающей 289 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. На товарной машине такой агрегат может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».
Для гонки «Гладиатор» оборудуют кастомной подвеской с амортизаторами Fox, усиленными мостами Dynatrac 60, колесами с бэдлоками и внедорожными 35-дюймовыми покрышками Falken Wildpeak M/T. Помимо этого, пикап получил лебедку, защитный каркас и кресла Recaro.
Премьера Jeep Gladiator состоялась в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Пикап построен на базе рамного внедорожника Wrangler. Он предлагается с двумя вариантами полного привода, включая вариант с отключаемым передним стабилизатором, имеет 28-сантиметровый дорожный просвет и способен преодолевать броды глубиной до 76 сантиметров.
King of the Hammers — внедорожная гонка со скоростными песчаными участками и техническим рок-кроулингом. Соревнование включает в себя пять отдельных гонок, которые проводятся на протяжении недели. Самая зрелищная часть — заезды хардкорных багги в классе ULTRA4 vs. Rock Bouncer.