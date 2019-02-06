Jeep Gladiator примет участие в хардкорной внедорожной гонке

Jeep Gladiator выступит в классе Spidertrax 4600 Stock Class, куда допускаются серийные внедорожники с оригинальным заводским двигателем, рамой и кузовом. Пикап будет оснащен 3,6-литровой «шестеркой» Pentastar, выдающей 289 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. На товарной машине такой агрегат может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».