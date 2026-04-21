Новости
Опубликовано 21 апреля 2026, 07:26
1 мин.

Глава Chery раскритиковал автопроизводителей за экономию на тормозных дисках

Chery: бренды жертвуют безопасностью ради холодильников в салоне автомобилей. На презентации нового автомобиля Exeed EX7 (бренд Chery) исполнительный вице-президент Chery Ли Сюэюн резко раскритиковал практики, распространенные в современной автомобильной индустрии.
© Exeed
Алексей Морозов
По его словам, многие производители при создании автомобилей устанавливают тормозные диски «все меньше и тоньше». Он заявил, что сегодня многие компании утратили правильные приоритеты в разработке машин: их мало волнуют безопасность, управляемость и вождение.

Вместо этого одни делают ставку на комфорт и оснащение вроде «холодильников и телевизоров» в салоне, другие стремятся просто копировать чужой дизайн, чтобы машина выглядела «красивее и изящнее».

Ли Сюэюн подчеркнул, что бренд Exeed (премиальное подразделение Chery) строит свою философию на производительности и управляемости как основе настоящего «люкса».

Источник:IT Home
Автор:Алексей Морозов
Теги:
#Chery
#Exeed