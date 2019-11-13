Новый Mercedes-Benz, который появится в России, разбили на краш-тестах

На европейском рынке цены на модель варьируются от 37,7 тысячи евро (примерно 2,7 миллиона рублей) до 55 тысяч евро (3,8 миллиона рублей). Прайс-лист и комплектации для России станут известны ближе к старту продаж.

Помимо упомянутого GLB эксперты Euro NCAP провели краш-тесты еще трех моделей 2019 года, которые не появятся на российском рынке в обозримом будущем. Это Mazda CX-30 (пять звезд), Ford Explorer (пять звезд) и Opel Corsa (четыре звезды).