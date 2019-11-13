Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:09

Новый Mercedes-Benz, который появится в России, разбили на краш-тестах

Модель GLB заработала пять звезд в тестах организации Euro NCAP

© EuroNCAP
Независимая организация Euro NCAP провела краш-тест кроссовера Mercedes-Benz GLB, который в следующем году доберется до российского рынка. Новинка справилась с испытаниями на высший балл, получив пять звезд из пяти возможных.

Оценки у GLB следующие: безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 35,2 балла (или 92 процента от максимально возможного результата), пассажиров-детей – 43,4 балла (88 процентов), пешеходов – 37,5 балла (78 процентов), а за работу электронных вспомогательных систем машине выставили 9,7 балла (74 процента). При этом по одному из критериев к автомобилю у экспертов возникли вопросы: оказалось, что при лобовом столкновении водитель рискует травмировать шею.

Видео: EuroNCAP

Компактный вседорожник, построенный на платформе A-Class, дебютировал летом этого года. Новинка доступна в Европе в семиместном исполнении, с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами и опциональным пакетом Off-Road Engineering с «внедорожным» режимом работы управляющей электроники.

Mercedes-Benz GLB для европейского рынка

Базовый кроссовер приводит в движение турбомотор 1.3 (163 силы) в паре с семидиапазонным «роботом», а топовая AMG-версия комплектуется турбодвигателем объемом два литра и мощностью 306 сил, работающим в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Для последнего также предлагается система полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес.

Ездим на Мерседесах, не тратя бензина: тест-драйв подзаряжаемого гибрида GLE 350 de и электромобиля EQC 400

На европейском рынке цены на модель варьируются от 37,7 тысячи евро (примерно 2,7 миллиона рублей) до 55 тысяч евро (3,8 миллиона рублей). Прайс-лист и комплектации для России станут известны ближе к старту продаж.

Помимо упомянутого GLB эксперты Euro NCAP провели краш-тесты еще трех моделей 2019 года, которые не появятся на российском рынке в обозримом будущем. Это Mazda CX-30 (пять звезд), Ford Explorer (пять звезд) и Opel Corsa (четыре звезды).