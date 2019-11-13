Новый Mercedes-Benz, который появится в России, разбили на краш-тестах

Оценки у GLB следующие: безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 35,2 балла (или 92 процента от максимально возможного результата), пассажиров-детей – 43,4 балла (88 процентов), пешеходов – 37,5 балла (78 процентов), а за работу электронных вспомогательных систем машине выставили 9,7 балла (74 процента). При этом по одному из критериев к автомобилю у экспертов возникли вопросы: оказалось, что при лобовом столкновении водитель рискует травмировать шею.
Видео: EuroNCAP
Компактный вседорожник, построенный на платформе A-Class, дебютировал летом этого года. Новинка доступна в Европе в семиместном исполнении, с двумя бензиновыми и двумя дизельными моторами и опциональным пакетом Off-Road Engineering с «внедорожным» режимом работы управляющей электроники.
Базовый кроссовер приводит в движение турбомотор 1.3 (163 силы) в паре с семидиапазонным «роботом», а топовая AMG-версия комплектуется турбодвигателем объемом два литра и мощностью 306 сил, работающим в паре с восьмиступенчатой коробкой передач. Для последнего также предлагается система полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес.
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На европейском рынке цены на модель варьируются от 37,7 тысячи евро (примерно 2,7 миллиона рублей) до 55 тысяч евро (3,8 миллиона рублей). Прайс-лист и комплектации для России станут известны ближе к старту продаж.
Помимо упомянутого GLB эксперты Euro NCAP провели краш-тесты еще трех моделей 2019 года, которые не появятся на российском рынке в обозримом будущем. Это Mazda CX-30 (пять звезд), Ford Explorer (пять звезд) и Opel Corsa (четыре звезды).