Ездим на Мерседесах, не тратя бензина

А ещё прямо в этом же зале Porschе представлял электрический спортседан Taycan, в другом холле на стенде Opel праздновали дебют новой Корсы вместе с электрической версией... А Mercedes выступил с целой обоймой «электрифицированных» новинок — целых семь мировых премьер за раз! Это концепт-кар EQS (прообраз будущего электрического S-класса), серийный вариант микроавтобуса EQV, рестайлинговый Smart (теперь он бывает только электрическим), гибридные кроссоверы GLC и GLE, и компактные модели A- и B-класса.

Прибавьте сюда представленный в прошлом году кроссовер EQC, и, кажется, сборку традиционных автомобилей можно прекращать хоть сейчас. Собственно, примерно это и предлагают эко-активисты. На салоне мне удалось побеседовать с новым руководителем компании Daimler-Benz Олой Калениусом, и даже он говорит о полном отказе от двигателей внутреннего сгорания. Вот только немедленно это сделать невозможно, поясняет Калениус: возможностей промышленности просто не хватит, чтобы заменить все машины электромобилями.

Так что ближайшие двадцать лет — такова оценка Калениуса — будет идти трансформация промышленности: под электромобили предстоит перестроить сами заводы, цепочки поставщиков, построить инфраструктуру для эксплуатации. Всё это время электромобили будут соседствовать на дорогах с привычными нам машинами с двигателями внутреннего сгорания и гибридами.

Пока никуда не денутся и дизели, хотя их исчезновение пророчили буквально три-четыре года назад. Оказывается, инженерам удалось справиться с избыточными выбросами окислов азота при помощи впрыска мочевины и ряда более изощренных технологий.

Электромобиль на треть

Именно на дизельном Мерседесе GLE я поездил в окрестностях Франкфурта. Но ребята из Гринписа могут быть спокойны — климату я почти не вредил: не сжёг и стакана солярки. А всё потому, что это был новый Mercedes GLE 350 de — подзаряжаемый гибрид с дизельным двигателем. Запас хода на электричестве у GLE 350 de — без малого сотня километров по весьма реалистичному стандарту WLTP (90-99 километров по официальным данным). А переключение на дизель даст ещё более тысячи километров: официальных цифр по гибриду пока нет, но дизельный GLE 300 d с таким же двигателем расходует в смешанном цикле 7,1 литра на сотню километров. С учётом 85-литрового бака запас хода можете вычислить сами.