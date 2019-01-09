Стали известны рублевые цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE

До этого модель была доступна только с 245-сильным двухлитровым дизелем (300 d) и 367-сильной бензиновой «турбошестеркой» (450). Также существует версия 350 d с тем же 2,9-литровым мотором, но мощностью 272 силы, однако в России таких машин пока нет.