Стали известны рублевые цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE

Топовая дизельная версия, показанная в конце прошлого года, оснащается рядной «шестеркой» объемом 2,9 литра и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В модификации 400 d она выдает 330 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Первую «сотню» машина набирает за 5,8 секунды. Максимальная скорость – 240 километров в час.
Цены на Mercedes-Benz GLE
|Комплектация
|GLE 300 d
|GLE 400 d
|GLE 450
|Premium
|4 730 000
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|Sport
|5 040 000
|5 970 000
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|Sport Plus
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|6 340 000
|Black Line
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|6 850 000
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В оснащение комплектации Sport входит кожаная отделка салона, мультимедийная система с навигацией, обогрев передних кресел и руля, электропривод двери багажника, светодиодные фары, система кругового видеообзора, бесключевой доступ, AMG-обвес кузова.
Вариант Black Line получит матричные фары, аудиокомплекс Burmester, панорамную крышу.
До этого модель была доступна только с 245-сильным двухлитровым дизелем (300 d) и 367-сильной бензиновой «турбошестеркой» (450). Также существует версия 350 d с тем же 2,9-литровым мотором, но мощностью 272 силы, однако в России таких машин пока нет.