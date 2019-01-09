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19:12

Стали известны рублевые цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE

Вседорожник с 330-сильным мотором обойдется минимум в шесть миллионов рублей

На сайте компании Mercedes-Benz появились российские цены на вседорожник GLE нового поколения в модификации 400 d. На данный момент это самый мощный дизель в линейке модели. Новинка доступна в двух фиксированных комплектациях по цене от 6 миллионов рублей.
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Топовая дизельная версия, показанная в конце прошлого года, оснащается рядной «шестеркой» объемом 2,9 литра и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В модификации 400 d она выдает 330 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Первую «сотню» машина набирает за 5,8 секунды. Максимальная скорость – 240 километров в час.

Цены на Mercedes-Benz GLE

КомплектацияGLE 300 dGLE 400 dGLE 450
Premium4 730 000----
Sport5 040 0005 970 000--
Sport Plus----6 340 000
Black Line--6 850 000--

В оснащение комплектации Sport входит кожаная отделка салона, мультимедийная система с навигацией, обогрев передних кресел и руля, электропривод двери багажника, светодиодные фары, система кругового видеообзора, бесключевой доступ, AMG-обвес кузова.

Вариант Black Line получит матричные фары, аудиокомплекс Burmester, панорамную крышу.

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До этого модель была доступна только с 245-сильным двухлитровым дизелем (300 d) и 367-сильной бензиновой «турбошестеркой» (450). Также существует версия 350 d с тем же 2,9-литровым мотором, но мощностью 272 силы, однако в России таких машин пока нет.

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