General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров

Семейство Ultium Drive представляет собой пять взаимозаменяемых модулей и три электродвигателя с различными характеристиками. Новая платформа позволяет подобрать оптимальную мощность, крутящий момент и энергоэффективность силовой установки.

На основе модульной схемы компания сможет производить электромобили с тягой на любую ось. Отдача силовой установки составит от 235 до 1000 лошадиных сил.