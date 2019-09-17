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10:24

Электрический пикап спасет завод GM от закрытия

Автоконцерну пришлось дать несколько громких обещаний на фоне угрозы крупнейшей за 12 лет забастовки

General Motors планирует запустить производство новой модели на мощностях завода в Детройте, который изначально хотели закрыть в 2020 году. Кроме того, американский автоконцерн инвестирует дополнительные семь миллионов долларов. Эти обещания компания озвучила профсоюзу рабочих, которые угрожают ей крупнейшей за 12 лет забастовкой.

Забастовки на заводах General Motors начались еще в воскресенье, 15 сентября – тогда на работу не вышли около тысячи сотрудников пяти предприятий. Они требовали повышения заработной платы и отказа от закрытия ряда производственных объектов, что неизбежно обернулось бы массовыми сокращениями. В понедельник выпуск машин и компонентов был парализован на 33 площадках, принадлежащих концерну, а общее количество протестующих достигло 50 тысяч. Тогда сообщалось, что это крупнейшая акция с 2007 года.

Согласно новой информации, в ходе переговоров со стороны General Motors прозвучало обещание не закрывать детройтский завод и сохранить рабочие места. На его мощностях могут наладить сборку новой модели, а именно – электрического пикапа. По данным источника CNBC, выпуск электромобилей начнется в 2021 году, а в продажу они поступят в 2022-м.

Работа над электропикапом началась еще прошлой зимой. По предварительным данным, новинка будет построена на принципиально новой платформе и может составить конкуренцию аналогичным моделям от Tesla и стартапа Rivian, однако никаких других подробностей о ней пока нет.

На американском рынке пикапы пользуются огромной популярностью: примерно каждый восьмой проданный автомобиль относится к этому сегменту. Лидером продаж является Ford F-150 (в прошлом году было продано 909 330 автомобилей), а на второй строчке долгое время удерживается Chevrolet Silverado (583 227 штук).

Источник: CNBC, Electrek