Электрический пикап спасет завод GM от закрытия

Забастовки на заводах General Motors начались еще в воскресенье, 15 сентября – тогда на работу не вышли около тысячи сотрудников пяти предприятий. Они требовали повышения заработной платы и отказа от закрытия ряда производственных объектов, что неизбежно обернулось бы массовыми сокращениями. В понедельник выпуск машин и компонентов был парализован на 33 площадках, принадлежащих концерну, а общее количество протестующих достигло 50 тысяч. Тогда сообщалось, что это крупнейшая акция с 2007 года.

Согласно новой информации, в ходе переговоров со стороны General Motors прозвучало обещание не закрывать детройтский завод и сохранить рабочие места. На его мощностях могут наладить сборку новой модели, а именно – электрического пикапа. По данным источника CNBC, выпуск электромобилей начнется в 2021 году, а в продажу они поступят в 2022-м.