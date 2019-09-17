Электрический пикап спасет завод GM от закрытия

Забастовки на заводах General Motors начались еще в воскресенье, 15 сентября – тогда на работу не вышли около тысячи сотрудников пяти предприятий. Они требовали повышения заработной платы и отказа от закрытия ряда производственных объектов, что неизбежно обернулось бы массовыми сокращениями. В понедельник выпуск машин и компонентов был парализован на 33 площадках, принадлежащих концерну, а общее количество протестующих достигло 50 тысяч. Тогда сообщалось, что это крупнейшая акция с 2007 года.
Согласно новой информации, в ходе переговоров со стороны General Motors прозвучало обещание не закрывать детройтский завод и сохранить рабочие места. На его мощностях могут наладить сборку новой модели, а именно – электрического пикапа. По данным источника CNBC, выпуск электромобилей начнется в 2021 году, а в продажу они поступят в 2022-м.
Работа над электропикапом началась еще прошлой зимой. По предварительным данным, новинка будет построена на принципиально новой платформе и может составить конкуренцию аналогичным моделям от Tesla и стартапа Rivian, однако никаких других подробностей о ней пока нет.
На американском рынке пикапы пользуются огромной популярностью: примерно каждый восьмой проданный автомобиль относится к этому сегменту. Лидером продаж является Ford F-150 (в прошлом году было продано 909 330 автомобилей), а на второй строчке долгое время удерживается Chevrolet Silverado (583 227 штук).