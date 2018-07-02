История Suzuki Jimny

После долгих лет ожидания и множества шпионских снимков, новый Suzuki Jimny наконец-то показан официально. По этому случаю мы решили вспомнить, как же менялся этот долгожитель, который в этом году празднует свою 50-ю годовщину.

Свой первый автомобиль компания Suzuki явила миру в 1955 году, а история полноприводных моделей началась в 1968-ом, когда были приобретены права на выпуск внедорожника HopeStar ON360. Карликовая компания с красноречивым названием Hope («Надежда») производила не менее крошечный внедорожник с мотором Mitsubishi с 1967 года, но выпустила их совсем немного – около 15 штук. Suzuki, после покупки соответствующей лицензии, их состряпали еще меньше, причем все выпущенные машины были исключительно прототипами для тестирования работы конвейера. Ну а в 1968 году Mitsubishi свернула производство компонентов для ON360, так что единственное, что оставалось Suzuki – заменить «выпавшие из обоймы» детали собственными.

Таким нехитрым способом к 1970 году был рожден Jimny первого поколения, известный как LJ10 (Light Jeep): серьезно переработанный кузов ON360 скрывал 360-кубовый мотор собственного производства… а также запасное колесо, которое располагалось прямо в салоне, за пассажирским сидением. Родилась настоящая легенда – Jimny, дебютировавший в апреле 1970 года, стал первым серийным кей-каром с полным приводом, который моментально доказал свою продуманность и надежность: в 1971 году внедорожник успешно выступил в ралли Mexican 1000. Уже у 1972 году LJ10 обновили до LJ20, который получил более мощный 33-сильный двигатель, а также измененный дизайн. К тому времени Jimny уже экспортировался в целый ряд стран – в том числе и США.

В 1975-ом в Suzuki, осознавая, что, как говорится, «рыба клюет», обновили Jimny в очередной раз, причем обновили кардинально – некоторые автомобилисты выделяют этот глубокий рестайлинг как отдельное поколение Jimny. Посвежевший внедорожник выделялся переработанным интерьером, а также линейкой двигателей, которые отвечали экологическим требованиям развитых стран. В большинстве государств эту версию Jimny знали как Jimny LJ50/55, а внутризаводской индекс модели был SJ10. В ‘76-ом семейство Jimny пополнилось новым кузовам – к «открытым» внедорожникам добавилась версия пикап с несколько удлиненной колесной базой.

Финальный аккорд первого поколения прозвучал в 1977 году, когда появился Jimny 8 (LJ80). На родине автомобиль все еще оставался в классе кей-каров, на экспортных же моделях мощность, благодаря 4-цилиндровому мотору F8A, выросла до 41 силы. Из других изменений – полноценные металлические двери, а также более комфортабельные сидения. Успех компактного внедорожника во всем мире привел к расширению производства, поэтому LJ80 собирали и в Индонезии, причем собирали вплоть до 1981 года – тогда на сцену выкатили созданное с нуля второе поколение Jimny, больше известное у нас под именем Samurai.

У второй генерации было огромное множество имен – больше десяти, вплоть до Holden Drover (под таким названием машина продавалась в Австралии). В Японии, «Джимни» продолжил карьеру кей-кара (внутризаводской индекс модели был SJ30), в то время как на экспорт поставлялась версия SJ410 – она была мощнее, но и двигатель у нее был четырехцилиндровым. Уже к 1982 году линейка Jimny насчитывала двухдверный кабриолет, двухдверный хардтоп и длиннобазный пикап, а в 1985-ом число заводов по его выпуску пополнили предприятие Santana Motors в испанском городе Линарес, а также индийский завод Maruti.

Несмотря на то, что машина из года в год становилась лучше и комфортнее, не теряя надежности, в биографии «Джимни» стали появляться черные пятна, самым большим из которых стал коллективный иск от Союза Потребителей США и Канады в 1996 году: эксперты журнала Consumer Reports в 1988 году провели тест «Джимни» и выяснили, что автомобиль излишне склонен к опрокидыванию в момент быстрого перестроения. По этой причине, естественно, продажи машины в Северной Америке сильно просели. В Suzuki настаивали, что тест был сфабрикован, а условия проведения «лосиного теста» были изменены как раз перед испытанием Samurai, поэтому подали ответный иск – за нанесения ущерба деловой репутации. В результате продолжительных споров, а также ряда увольнений и разбирательств по обе стороны конфликта, Союз Потребителей и Suzuki пришли к консенсусу.

Однако не стоит думать, что Suzuki Jimny второго поколения был таким-сяким – 21 апреля 2007 года модифицированный маленький внедорожник поднялся на высоту 6646 метров над уровнем моря, тем самым установив рекорд Гиннесса для полноприводных автомобилей. Восхождение было осуществлено по поверхности высочайшего в мире вулкана Охос-дель-Саладо. Jimny пользовался большим спросом вплоть до своего ухода на пенсию в 1998 году (не в последнюю очередь - благодаря переходу на пружинную подвеску в середине 90-х), однако время неумолимо требовало новое поколение. Которое и представили на Токийском автосалоне 1997 года.

К тому времени рынок начали наводнять кроссоверы, поэтому с классификацией маленького внедорожника возникли проблемы – притом, что технически он практически не изменился, сохранив рамную конструкцию и понижающий ряд. Как бы там ни было, в Японии машина лучше всего продавалась с 660-кубовым мотором (то есть как кей-кар), а в Европе – с 1,3-литровым 4-цилиндровым двигателем. То есть просто как субкомпактный внедорожник. При этом с 1999 по 2009 год завод Santana производил Jimny с тентовой двухсекционной крышей – такая версия была доступна только в Западной Европе. В 2011 году завод Santana был закрыт, а производственные мощности для производства «Джимни» перевезли в Бразилию.

Приблизительно с 2007 года на японском и австралийском рынке внедорожник стал продаваться под именем Jimny Sierra – не из большой любви к одноименной модели «Форда», а потому что на этих рынках имя Sierra стало синонимом компактных, но эффективных на бездорожье автомобилей. Поэтому не удивительно, что новый «Джимни», официальная премьера которого состоится 5 июля, будет в некоторых странах называться так же.

Новая генерация сохранит в Японии кей-каровскую традицию, а в других странах будет доступна с новым 1,5-литровым атмосферным двигателем. Никуда не делись и рамная конструкция с полноценным полным приводом. Казалось бы, одна и та же идея не меняется уже полвека – а работает до сих пор. До сих пор очаровывает. \m

Иллюстрации: