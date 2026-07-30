Телевизоры пытались вывозить целыми автопоездами. Коробки с техникой размещали в самой глубине полуприцепа, а перед ними выкладывали сырые бревна или мешки со стекловатой. Расчет был прост: инспектор не станет разбирать весь груз ради проверки.

Контрабанду маскировали даже в стройматериалы. В пустотелых строительных блоках перевозили обувь и колготки. «Мясная» капуста. Нарушители использовали тайники в рефрижераторах, пряча товар среди слоев мяса, молочной продукции и других легальных грузов.

В начале 90-х масштабы этого движения были колоссальными. Так, только в выходные дни 1992 года таможенный пост «Варшавский мост» пропускал до 12 тысяч человек и около 5 тысяч легковых машин в сутки при проектной мощности всего в 576 единиц транспорта.

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